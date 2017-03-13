محافظة سمنان المحفوفة بمناطق بجبال جرداء ومناطق صحراوية شاسعة تضم في أكنافها جنائن وحدائق غناء، والآثار العريقة تتناثر في كل بقعة منها وهي تمتاز بطبيعة فريدة بحيث تجعل الناظر يسرح متأملاً تلك العصور السالفة التي شيدت فيها وكأنه يتعايش معها، ومن أبرز معالمها مسجد قديم يقع في مدينة دامغان اسمه «تاريخانه».

مسجد تاريخانه

محافظة سمنان تختلف عن سائر محافظات إيران بأنها ذات طبيعة متنوعة تطغى عليها الصبغة البرية الجبلية، فهي محفوفة بالجبال الجرداء وتستقر في وسط صحراء شاسعة، لكن الواحات الخضراء والمدن الجميلة تنتشر فيها هنا وهناك، كما أن معالمها الأثرية متنوعة بتنوع التأريخ البشري وتمتاز بصبغة عجيبة تسحر من يرتادها، فالناظر حينما يتأمل فيها يتصور وكأنه قد غار في عمق الزمن ليعيش في عهد تشييدها، ومن أبرزها مسجد تراثي يقع في مدينة دامغان باسم «تاريخانه» حيث يرجع تأريخ بنائه إلى العصر الذهبي لهذه المدينة.

الموقع الاستراتيجي للمسجد

يقع هذا المسجد التراثي إلى محاذاة الطريق الاستراتيجي الرابط بين شرق إيران وغربها والذي كان يسمى طريق ري خراسان قديماً، ويمكن اعتباره أقدم مسجد في إيران على الإطلاق، وعمارته الفريدة من نوعها تبهر كل من يرتاده لكونها تعكس براعة المعمارين القدماء وحنكتهم.

«تاريخانه» في اللغة الفارسية

كلمة تاريخانه في اللغة الفارسية مركبة من كلمتين، إحداهما «تاري» وتعني الله تعالى، والأخرى «خانه» وتعني دار، لذا فهي تعني «رب الدار»، ونظراً لقدمه فإن بعض خبراء الآثار يعتقدون بأنه مشيد على ركام معبد نار قديم وأن العرب حينما سيطروا على الأراضي الإيرانية قديما أطلقو عليه «ناري خانه» ومن ثم تغير اسمه إلى «تاري خانه «

تأريخ تشييد المسجد

هناك العديد من الآراء المطروحة حول التأريخ الدقيق لتشييد هذا المسجد القديم، وقد ذهب البعض إلى القول بأنه بني بأمر من الإمام علي بن أبي طالب(ع)، وأحد العلماء الأوروبيين أكد على أنه شيد بين الأعوام 130 هـ إلى 170 هـ، في حين أن خبير الآثار الإيراني محمد كريم بير نيا قال إنه بني في عام 150 هـ تقريباً، وأما كتاب « تأريخ صنايع إيران” الذي يسلط الضوء على تأريخ العمارة والحرف اليدوية الإيرانية فيؤكد مؤلفه على أن هذا المسجد القديم بقي محافظاً على قوامه رغم مرور سنين متمادية على بنائه، ورغم عدم وجود نقوش فيه تشير إلى عمره الحقيقي لكن النمط المعماري الذي يميزه يدل على أنه بني قبل عام 200 هـ.