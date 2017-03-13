قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته ان “التصريحات النارية الصادرة عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لن تساهم في الحد من التصعيد الديبلوماسي المستمر بين البلدين”.

قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته ان “التصريحات النارية الصادرة عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لن تساهم في الحد من التصعيد الديبلوماسي المستمر بين البلدين”.

وأضاف روته في تصريحات للصحافيين الأحد وفقاً لوكالة “رويترز”، أنه “من مصلحة قيادة البلدين والمشروعات المشتركة محاولة الحد من التصعيد، ولكن على الأتراك المساهمة في ذلك وما قالوه اليوم لن يكون مفيداً”، مؤكداً أن “هولندا لا تسعى لمواجهة مع تركيا”.