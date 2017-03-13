قضى 15 شخصا على الاقل حين سقطت حافلة صغيرة كانت تقلهم في واد بشمال البيرو بسبب الامطار الغزيرة، وفق ما افادت السلطات المحلية.

ووقع الحادث بعد الظهر في اقليم ياويا بمحافظة كارلوس فيرمين فيتزكارالد في جبال الانديز.

ونقلت وكالة اندينا عن مركز عمليات الحالات الطارئة ان خمس عشرة جثة نقلت الى المستشفى وتم التعرف على اصحابها، لكن الحصيلة مرشحة للارتفاع لان 22 شخصا كانوا في الحافلة لدى سقوطها على عمق 400 متر، بحسب الشرطة.

واوضح المصدر نفسه ان الامطار شبه المستمرة في هذه الفترة من السنة في المنطقة هي سبب الحادث.

وهذه الحوادث مألوفة في جبال الانديز حيث تحاذي العديد من الطرق غير المؤهلة اودية عميقة مع سوء اوضاع الحافلات.

واسفرت حوادث الطرق عن مقتل 2798 شخصا في البيرو العام 2014 وفق احصاءات وزارة الداخلية. ويبلغ عدد سكان هذا البلد 31 مليون نسمة.



