  • الإثنين ١٤ جمادی الثانیة ١٤٣٨
  • الإثنين , مارس 13, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 189709 تاريخ النشر: آذار 13, 2017 الوقت: 11:06 الاقسام: دوليات  
15 قتيلا على الاقل بسقوط حافلة صغيرة في واد في البيرو

15 قتيلا على الاقل بسقوط حافلة صغيرة في واد في البيرو

قضى 15 شخصا على الاقل حين سقطت حافلة صغيرة كانت تقلهم في واد بشمال البيرو بسبب الامطار الغزيرة، وفق ما افادت السلطات المحلية.

قضى 15 شخصا على الاقل حين سقطت حافلة صغيرة كانت تقلهم في واد بشمال البيرو بسبب الامطار الغزيرة، وفق ما افادت السلطات المحلية.
ووقع الحادث بعد الظهر في اقليم ياويا بمحافظة كارلوس فيرمين فيتزكارالد في جبال الانديز.
ونقلت وكالة اندينا عن مركز عمليات الحالات الطارئة ان خمس عشرة جثة نقلت الى المستشفى وتم التعرف على اصحابها، لكن الحصيلة مرشحة للارتفاع لان 22 شخصا كانوا في الحافلة لدى سقوطها على عمق 400 متر، بحسب الشرطة.
واوضح المصدر نفسه ان الامطار شبه المستمرة في هذه الفترة من السنة في المنطقة هي سبب الحادث.
وهذه الحوادث مألوفة في جبال الانديز حيث تحاذي العديد من الطرق غير المؤهلة اودية عميقة مع سوء اوضاع الحافلات.
واسفرت حوادث الطرق عن مقتل 2798 شخصا في البيرو العام 2014 وفق احصاءات وزارة الداخلية. ويبلغ عدد سكان هذا البلد 31 مليون نسمة.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1592 sec