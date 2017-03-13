أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اليوم الاثنين، عن تقديمه المساعدات الإنسانية لأكثر من 3 آلاف شخص من المدنيين في حلب ودمشق واللاذقية بسوريا.

وجاء في بيان للمركز الروسي أنه خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، قام المركز بـ 8 عمليات إنسانية في مدينة حلب، حيث تم تقديم 1.2 طن من الخبز و3 آلاف من وجبات الطعام الساخنة للسكان، بالإضافة إلى تقديم الأدوية والأغذية إلى مستشفى بمدينة اللاذقية والأغذية والهدايا للأطفال في دمشق.

وأشار المركز إلى أنه حصل على المساعدات الإنسانية خلال الـ 24 ساعة الماضية 3.1 ألف شخص. وبلغ الوزن الإجمالي للشحنات الإنسانية التي تم نقلها إلى المدنيين في سوريا، 3.2 طن.



