أعلن وزير الخارجية الكازاخستاني، خيرات عبدالرحمانوف، اليوم الإثنين، أن وفود المشاركين بالجولة الجديدة من المباحثات السورية في أستانا يبدؤون بالوصول الى العاصمة الكازاخستانية اعتبارا من اليوم للمشاركة في المباحثات.

أعلن وزير الخارجية الكازاخستاني، خيرات عبدالرحمانوف، اليوم الإثنين، أن وفود المشاركين بالجولة الجديدة من المباحثات السورية في أستانا يبدؤون بالوصول الى العاصمة الكازاخستانية اعتبارا من اليوم للمشاركة في المباحثات.

وقال عبدالرحمانوف في كلمة أمام البرلمان الكازاخستاني: “اليوم سيبدأ الوفود بالوصول للمشاركة في جولة جديدة من عملية أستانا، والتي تهدف لتسوية الوضع في سوريا”.

وأشار الوزير الى أن روسيا، بالإضافة الى تركيا وإيران، أكدت مشاركتها في الجولة الجديدة من مباحثات أستانا.



