  • الإثنين ١٤ جمادی الثانیة ١٤٣٨
  • الإثنين , مارس 13, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 189707 تاريخ النشر: آذار 13, 2017 الوقت: 11:15 الاقسام: عربيات  
الوفود تبدأ بالوصول الى أستانا اليوم للمشاركة في المباحثات

الوفود تبدأ بالوصول الى أستانا اليوم للمشاركة في المباحثات

أعلن وزير الخارجية الكازاخستاني، خيرات عبدالرحمانوف، اليوم الإثنين، أن وفود المشاركين بالجولة الجديدة من المباحثات السورية في أستانا يبدؤون بالوصول الى العاصمة الكازاخستانية اعتبارا من اليوم للمشاركة في المباحثات.

أعلن وزير الخارجية الكازاخستاني، خيرات عبدالرحمانوف، اليوم الإثنين، أن وفود المشاركين بالجولة الجديدة من المباحثات السورية في أستانا يبدؤون بالوصول الى العاصمة الكازاخستانية اعتبارا من اليوم للمشاركة في المباحثات.
وقال عبدالرحمانوف في كلمة أمام البرلمان الكازاخستاني: “اليوم سيبدأ الوفود بالوصول للمشاركة في جولة جديدة من عملية أستانا، والتي تهدف لتسوية الوضع في سوريا”.
وأشار الوزير الى أن روسيا، بالإضافة الى تركيا وإيران، أكدت مشاركتها في الجولة الجديدة من مباحثات أستانا.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0683 sec