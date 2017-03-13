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رقم الخبر: 189706 تاريخ النشر: آذار 13, 2017 الوقت: 11:13 الاقسام: عربيات  
حماس: محاكمة الأعرج ورفاقه وصمة عار في جبين السلطة الفلسطينية

حماس: محاكمة الأعرج ورفاقه وصمة عار في جبين السلطة الفلسطينية

قال الناطق باسم حماس فوزي برهوم، في بيان تلقت “سبوتنيك” نسخة منه، إن “محاكمة السلطة الفلسطينية للشهيد البطل باسل الأعرج ورفاقه الخمسة الأسرى في سجون الاحتلال وصمة عار في جبين السلطة”.

قال الناطق باسم حماس فوزي برهوم، في بيان تلقت “سبوتنيك” نسخة منه، إن “محاكمة السلطة الفلسطينية للشهيد البطل باسل الأعرج ورفاقه الخمسة الأسرى في سجون الاحتلال وصمة عار في جبين السلطة”.
ودعا الناطق باسم  حماس الشعب الفلسطيني وفصائله إلى العمل المشترك لوضع حد لتصرفات السلطة ومؤسساتها وأجهزتها، التي وصفها بـ “سيئة الصيت والسمعة”، مؤكداً على ضرورة العمل على “حماية الفلسطينيين وتضحياتهم من هذا التصرفات العبثية التي لا تخدم سوى العدو الإسرائيلي ومخططاته”، بحسب البيان.
كانت محكمة الصلح الفلسطينية في رام الله، قد قضت، صباح يوم الأحد، بانقضاء محاكمة الأعرج، في تهمة حيازة أسلحة بدون ترخيص، وذلك لوفاته، فيما أرجأت نظر محاكمة باقي المتهمين الخمسة في القضية إلى 30 نيسان/أبريل المقبل.
وقبيل جلسة المحاكمة، تظاهر عشرات الفلسطينيين، أمام مقر المحكمة تنديداً بمحاكمة الأعرج ورفاقه المعتقلين لدى السلطات الصهيونية.
ورفع المتظاهرون لافتات خطوا عليها شعارات منددة بالإجراءات التي تتخذها السلطات الفلسطينية بحق “المناضلين ضد الاحتلال الاسرائيلي”، ورددوا هتافات ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس والسلطة القضائية.
وأغلق المتظاهرون الشارع الرئيس أمام المحكمة الكائنة في حي البالوع في مدينة رام لله، حيث وقعت ملاسنات بينهم وبين عناصر الأمن الفلسطيني الذين تمكنوا من تفريق المتظاهرين.
كان الأعرج قد استشهد، فجر الاثنين الماضي، برصاص جيش العدو الصهيوني، داخل منزل وسط مدينة رام الله في الضفة الغربية.

 

 
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