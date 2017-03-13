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رقم الخبر: 189705 تاريخ النشر: آذار 13, 2017 الوقت: 11:12 الاقسام: عربيات  
وزير الخارجية المصري يبحث مع السراج تطورات الوضع الليبي

وزير الخارجية المصري يبحث مع السراج تطورات الوضع الليبي

بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا.

بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج  تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا.
وأكد شكري، بحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، على الأهمية التي توليها مصر لاستقرار ليبيا وقدرة الأطراف الليبية على التوصل إلى توافقات عاجلة تؤدي إلى رأب الصدع القائم بين أبناء الشعب الليبي، ولم الشمل، والخروج من حالة الانسداد القائمة في الأفق السياسي في البلاد.
وأكد شكري خلال الاتصال على أهمية تعزيز الحوار الليبي الليبي خلال المرحلة الحالية، وأن على جميع الأطراف أن تبدي القدر المطلوب من المرونة من أجل إنجاح هذا الحوار، مؤكداً على أن مصر سوف تستمر في القيام بدورها في تشجيع الأشقاء الليبيين على الحوار، وتقريب وجهات النظر فيما بينهم من أجل الوصول إلى الصيغة المثلى لتنفيذ اتفاق الصخيرات.

 

 
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