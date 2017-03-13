بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا.

وأكد شكري، بحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، على الأهمية التي توليها مصر لاستقرار ليبيا وقدرة الأطراف الليبية على التوصل إلى توافقات عاجلة تؤدي إلى رأب الصدع القائم بين أبناء الشعب الليبي، ولم الشمل، والخروج من حالة الانسداد القائمة في الأفق السياسي في البلاد.

وأكد شكري خلال الاتصال على أهمية تعزيز الحوار الليبي الليبي خلال المرحلة الحالية، وأن على جميع الأطراف أن تبدي القدر المطلوب من المرونة من أجل إنجاح هذا الحوار، مؤكداً على أن مصر سوف تستمر في القيام بدورها في تشجيع الأشقاء الليبيين على الحوار، وتقريب وجهات النظر فيما بينهم من أجل الوصول إلى الصيغة المثلى لتنفيذ اتفاق الصخيرات.



