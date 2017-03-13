كشفت أبحاث أنّ الإشعاعات المنبعثة من الراوتر تسبب الأرق، والإفراط في استخدامها قد يؤدي إلى تلف الدماغ وضعف القلب، لذلك من الضروري وضع "الراوتر" في فضاء مفتوح يتيح لإشارات "الوايفاي" التنقل بسهولة وبسرعة عبر الجدران.

وأوضح الخبراء أنه يفضل عدم وضع الراوتر في مكان مغلق لأن فرص انتشار الإشعاع الكهرومغناطيسي تكون ضئيلة، داعين الى وضعه وسط المنزل بحيث لا يكون ذلك في مكان منعزل، لأن إشارات "الوايفاي" التي يرسلها ستنخفض وتصبح ضعيفة.

وأشار تقرير نشره موقع "ماشابل" إلى "أن أصحاب المنزل يجب أن يحركوا الراوتر، من فترة لأخرى، لأن ذلك يمكن أن يحسن قوة الإشارة".

كما حذر الأطباء أيضاً من الإشعاع الكهرومغناطيسي الذي يصدر عن موزع الوايفاي، وشددوا على ضرورة تجنب الاقتراب منه قدر الإمكان، لما له من مخاطر على صحة الإنسان.



