تمكن الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم من تفجير آلية عسكرية تابعة لميليشيات قوات العدوان السعودي الأمريكي في منطقة صبرين بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف، حيث أكد مصدر عسكري يمني أن طاقم الآلية لقي مصرعه في العملية، وفي وقت سابق من اليوم سقط قتلى وجرحى في صفوف "القوات" في كمين محكم للجيش واللجان إستهدفهم بعبوة ناسفة في ذات المنطقة.

في غضون ذلك، قصفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية، اليوم تحصينات للجيش السعودي بموقع العش بجبهة نجران.

وفي محافظة صنعاء، أستشهد ثلاثة مواطنين بينهم إمرأة وجرح آخرون في غارة لطيران العدوان السعودي بمنطقة محلي بمديرية نهم.

وكان أستشهد مواطن يمني إثر غارتين شنهما طيران العدوان في ساعة متأخرة من مساء السبت على جسر القصبة في منطقة بني سعد بمحافظة المحويت.

على صعيد متصل، أستشهد اليوم مواطن إثر إلقاء طيران العدوان السعودي صاروخين عنقودين على إحدى المزارع في منطقة الجر بمديرية عبس.

وتأتي هذا الجريمة بعد ساعات من استشهاد 3 مواطنين بينهم امرأة وجرح اثنين آخرين في غارة للعدوان استهدفت سيارة تقل مواطنين في منطقة محلي بمديرية نهم التابعة لمحافظة صنعاء.

يشار الى أن العدوان السعودي يقوم بإرتكاب الجرائم بحق الشعب اليمني الأعزل وسط صمت دولي، والتي كان آخرها مجزرة سوق الخوخة في محافظة الحديدة والتي راح ضحيتها 22 شهيدًا و10 جرحى.



