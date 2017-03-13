استعاد ريال مدريد الصدارة من برشلونة بفوزه الصعب على ضيفه ريال بيتيس 2-1 مساء الأحد على ملعب "سانتياجو برنابيو" في الجولة 27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم بيتيس في الشوط الأول من هجمة مرتدة وصلت الكرة على اثرها إلى أنتونيو سارابيا الذي سدد كرة سهلة ارتمى عليها حارس ريال مدريد كيلور نافاس في محاولة للإمساك، لكن الكرة أفلتت منه بشكل غريب قبل أن تتابع طريقها نحو الشباك في الدقيقة 25.

وضغط ريال مدريد على مرمى مضيفه بغية إحراز هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول على أقل تقدير فكان له ما أراد عن طريق رأسية من النجم كريستيانو رونالدو في الدقيقة 41 وهو الهدف 19 لرونالدو في الدوري هذا الموسم، متخلفا وراء متصدر الهدافين ونجم برشلونة ليونيل ميسي بفارق 4 أهداف.

وفي الشوط الثاني لم تثمر سيطرة ريال مدريد عن شيء، بيد أن بيتيس لعب ناقص الصفوف منذ الدقيقة 78 بعدما تلقى كريستيانو بيتشيني البطاقة الصفراء الثانية، الأمر الذي استغله صاحب الأرض على أكمل وجه ليسجل هدف الفوز الثمين في الدقيقة 81 عن طريق المتخصص بالأهداف الرأسية الثمينة سيرجيو راموس.

وكان برشلونة قد تلقى خسارة مفاجئة في وقت سابق يوم الأحد أمام ديبورتيفو لاكورونيا

1-2 ليتجمد رصيده عند 60 نقطة، ويفقد الصدارة لمصلحة ريال مدريد الذي ارتفع رصيده إلى 62 نقطة، علما بأنه يملك مباراة مؤجلة أمام سيلتا فيجو.

هذا وخسر سيلتافيغو على ارضه بهدف نظيف امام فياريال، وكذلك خسر على ارضه ريال سوسييداد امام اتلتيك بيلباو بهدفين للاشئ.