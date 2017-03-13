يُشعلُ الجيش السوري نيرانه بمناطق مُسلحي "داعش" واحدةً تلو الأخرى على امتداد الأراضي السورية، قالباً بذلك الموازين الميدانية لصالحه، وآخر هذه المناطق هي دير الزور التي لا يزال يشنُّ هجمات عنيفة على مواقع "داعش" في كافة محاورها. فبعد تدمر وريف حلب، استكمل الجيش السوري هجماته على مواقع الإرهابيين، بمحيط دير الزور وكان الهدف الأكبر حسب تأكيد مصدر عسكري لموقع "العهد" الإخباري هو "فكّ الحصار عن أحياء المدينة وتوسيع دائرة الأمان حولها وإعادة الحياة إليها".

ويضيف المصدر انه بعد عامين على حصار تنظيم "داعش" لأحياء دير الزور، وانعدام مُقوّمات الحياة فيها بشكل تام والمأساة التي يعانيها سكان المدينة بدأوا يعوّلون على عمليات الجيش السوري ويأملون منه تخليصهم من الحصار، ما دفع الجيش لتصعيد وتيرة هجماته على محاور المدينة بعد هدوء حذر دام فترة وجيزة.

ويؤكد المصدر العسكري أنّ "الهجمات التي يشنّها الجيش السوري على مواقع إرهابيي "داعش" ف دير الزور حقّقت تقدماً ملحوظاً في منطقة المقابر وعلى محاور المدينة الجنوبية والجنوبية الغربية"، موضحًا أن "التقدم مستمر حتى إبعاد إرهابيي التنظيم وتأمين الأحياء السكنية"، ويلفت المصدر الى أنّ "خسائر التنظيم كبيرة، وأن الجيش السوري دمّر عدداً من الآليات المزوّدة برشاشات فضلاً عن مقتل وإصابة عدد من مسلحيه في سرية "جنيد" بمنطقة المقابر".

هذا، ويشير المصدر الى أن الطيران الحربي السوري كان حاضرًا في سماء دير الزور، وشن عددًا من الغارات على مواقع ومقرات التنظيم محولًا اياها الى ركام خاصة في أحياء الحميدية والعرضي والموظفين والرشدية، كما اشار الى استهداف عُمق خطوط إمداد مسلحي التنظيم في مدينة الميادين وقريتي الصبحة والمريعية والبغيلية بريف دير الزور.

وختم المصدر العسكري السوري حديثه لـ"العهد"، مؤكدًا أنّ "هجمات الجيش السوري على مواقع التنظيم في حي العُمّال ومنطقتي المعامل والمهندسين وسرية جنيد ومحيط منطقة المقابر مستمرة حتى درء التنظيم بعيداً عن أحياء المدنيين".



