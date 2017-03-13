فاز فريق "بالايش نفت آبادان" الايراني على فريق سرية رام الله الفلسطيني 69-58 في المباراة التي جرت بينهما الاحد في اطار النسخة الـ 17 لبطولة غرب آسيا بكرة السلة المقامة في الاردن.

وتمثل ايران في البطولة 3 فريق هي "بالايش نفت آبادان" و"بتروشيمي بندر امام" و"شيميدر".

وفي مباراة اخري خسر "بتروشيمي بندر امام" مقابل الرياضي اللبناني 85-66.

وتخوض الفرق المشاركة منافسات البطولة في اطار مجموعتين، تضم الاولى "بالايش نفت آبادان" و"بتروشيمي بندر امام" والرياضي اللبناني وسرية رام الله الفلسطيني، فيما تضم الثانية: شيميدر الايراني والحكمة اللبناني والميناء العراقي.

وقد انطلقت منافسات البطولة يوم الاحد 12 اذار/مارس وتستمر لغاية 17 منه.