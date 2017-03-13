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|رقم الخبر: 189699
|تاريخ النشر: آذار 13, 2017
|الوقت: 11:06
|الاقسام: رياضة
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بطولة أندية غرب آسيا لكرة السلة
"بالايش نفت آبادان" الايراني يهزم "سرية رام الله" الفلسطيني
فاز فريق "بالايش نفت آبادان" الايراني على فريق سرية رام الله الفلسطيني 69-58 في المباراة التي جرت بينهما الاحد في اطار النسخة الـ 17 لبطولة غرب آسيا بكرة السلة المقامة في الاردن.
وتمثل ايران في البطولة 3 فريق هي "بالايش نفت آبادان" و"بتروشيمي بندر امام" و"شيميدر".
وفي مباراة اخري خسر "بتروشيمي بندر امام" مقابل الرياضي اللبناني 85-66.
وتخوض الفرق المشاركة منافسات البطولة في اطار مجموعتين، تضم الاولى "بالايش نفت آبادان" و"بتروشيمي بندر امام" والرياضي اللبناني وسرية رام الله الفلسطيني، فيما تضم الثانية: شيميدر الايراني والحكمة اللبناني والميناء العراقي.
وقد انطلقت منافسات البطولة يوم الاحد 12 اذار/مارس وتستمر لغاية 17 منه.
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