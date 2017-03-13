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رقم الخبر: 189699 تاريخ النشر: آذار 13, 2017 الوقت: 11:06 الاقسام: رياضة  
"بالايش نفت آبادان" الايراني يهزم "سرية رام الله" الفلسطيني
بطولة أندية غرب آسيا لكرة السلة

"بالايش نفت آبادان" الايراني يهزم "سرية رام الله" الفلسطيني

فاز فريق "بالايش نفت آبادان" الايراني على فريق سرية رام الله الفلسطيني 69-58 في المباراة التي جرت بينهما الاحد في اطار النسخة الـ 17 لبطولة غرب آسيا بكرة السلة المقامة في الاردن.

وتمثل ايران في البطولة 3 فريق هي "بالايش نفت آبادان" و"بتروشيمي بندر امام" و"شيميدر".

وفي مباراة اخري خسر "بتروشيمي بندر امام"  مقابل الرياضي اللبناني 85-66.

وتخوض الفرق المشاركة منافسات البطولة في اطار مجموعتين، تضم الاولى "بالايش نفت آبادان" و"بتروشيمي بندر امام" والرياضي اللبناني وسرية رام الله الفلسطيني، فيما تضم الثانية: شيميدر الايراني والحكمة اللبناني والميناء العراقي.

وقد انطلقت منافسات البطولة يوم الاحد 12 اذار/مارس وتستمر لغاية 17 منه.

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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