دعت المعارضة الموريتانية خلال تظاهرة شعبية حاشدة مجلس الشيوخ لرفض مشروع لتعديل الدستور ينص خصوصا على إلغاء هذا المجلس، كما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وقال موسى أفال رئيس "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة" الذي شارك في تنظيم التظاهرة "نتوقع من مجلس الشيوخ أن يرفض هذه التعديلات الدستورية وأن يرفض التوقيع على شهادة وفاته".

وأضاف أنه يجب على أعضاء مجلس الشيوخ أن يسمحوا لنا بأن نرفع رأسنا، بأن نرفض هذه المسرحية نزولا عند طلب الجماهير الموجودة هنا"، مؤكدا أن التعديل الدستوري المقترح "يعبث بقيمنا ورموزنا مثل العلم الوطني".

وألقى أفال كلمته أمام المتظاهرين الذين أطلقوا هتافات تندد بالتعديلات الدستورية ورفعوا العلم الموريتاني ولافتات كتب عليها "لا للعبث بالدستور" و"لا لتغيير الدستور" و"لا لتشويه العلم الوطني".

ويبدأ مجلس الشيوخ الاثنين مناقشة مشروع التعديل الدستوري بعدما أقرته الجمعية الوطنية الخميس بأكثرية ساحقة.