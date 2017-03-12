أكدت تقارير ليبية، الأحد، الإفراج عن بعض كبار القيادات العسكرية والأمنية في عهد معمر القذافي، التي كانت معتقلة في السجن العسكري بمصراتة، منذ2011. حسبما ذكر موقع فرانس 24 .

وبعد الإفراج عن نجل القذافي، سيف الإسلام الذي غادر السجن العسكري بمدينة زنتان المجاورة قبل أسابيع، أفرج المجلس العسكري في مدينة مصراتة المتحالف مع حكومة الوفاق في طرابلس ومع الميليشيات المسلحة التي تحكمها، عن المسؤول السابق عن مكتب الاتصال في اللجان الثورية الليبية، العميد بشير حميد، ورئيس الاستخبارات العسكرية في عهد القذافي عبد النبي ضو القذافي، بعد ست سنوات من الاعتقال.

ونقلت بوابة الوسط الليبية أن وتيرة الإفراج عن الشخصيات والمسؤولين السابقين في عهد القذافي، خاصة من المعتقلين لدى الميليشيات والمجالس العسكرية في المنطقة الغربية، من العاصمة طرابلس إلى الحدود التونسية، شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الأسابيع الأخيرة، إلى جانب الاستعداد لإطلاق سراح بعض القياديين الآخرين.