ذكرت مصادر أمنية تونسية أن 4 إرهابيين على دراجتين ناريتين قاموا بإطلاق النار على دورية أمنية متمركزة بمنطقة جنعورة في المدخل الجنوبي لمدينة قبلي من محافظة قبلي جنوب غربي البلاد، الأحد، ما أدى إلى مقتل شرطي وإصابة اثنين آخرين.

وأضافت المصادر الأمنية أن قوات الأمن تمكنت من القضاء على إرهابيين اثنين وإصابة ثالث إصابات بليغة تم نقله للمستشفى.

ولاذ المهاجم الرابع بالفرار، فيما تواصل عمليات التمشيط في المنطقة لتعقب أثره.

وكانت السلطات التونسية قد قالت إنها ستتخذ إجراءات مشددة بحق المقاتلين العائدين من القتال في بؤر التوتر، مؤكدة أنهم سيحاكمون وفق قانون الإرهاب لدى عودتهم.

وتقدر السلطات التونسية، عدد المقاتلين التونسيين في سوريا والعراق وليبيا يقدر بنحو ثلاثة آلاف، فيما قال وزير الداخلية التونسي، الهادي المجدوب، في وقت سابق، إن نحو 800 عادوا فعلا من بؤر توتر.