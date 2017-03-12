كشفت وزارة الدفاع الجزائري، السبت، أن قوة من الجيش نجحت، إثر "عملية نوعية"، في "القضاء على إرهابيين إثنين وتوقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية ببرج بوعريريج"، شرق الجزائر العاصمة.

وقالت الوزارة "في إطار مكافحة الإرهاب.. تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي.. من القضاء على إرهابيين (2).. وتوقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية.. إثر عملية نوعية تمت بوسط مدينة برج بوعريريج"، السبت.

وتقع برج بوعريريج على بعد 150 كلم عن قسنطينة التي شهدت محاولة اعتداء انتحاري على مركز شرطة أسفر عن جرح الشرطي الذي كان يحرس البوابة وأطلق النار على الانتحاري.

وفي سياق غير متصل انتهت السبت أعمال إنشاء مئذنة مسجد الجزائر الأعظم، والذي تخطط الجزائر لأن يكون ثالث أكبر مسجد في العالم، وذلك بحسب وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، آخر كمية من الخرسانة، لإتمام أشغال المئذنة التي تعد الأعلى حول العالم، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية.

ويصل علو المئذنة، حسب وكالة الأنباء الجزائرية, إلى 250 متراً، بينما سبق لوسائل الإعلام المحلية أن نقلت أن المئذنة يصل ارتفاعها إلى 265 مترا.