أصيب 11 فلسطينيا بجراح، الأحد، في تفريق الأمن الفلسطيني بالقوة تجمعا احتجاجيا أمام مجمع المحاكم في منطقة البيرة بمدينة رام الله، رفضا لقيام القضاء الفلسطيني بمحاكمة نشطاء الانتفاضة ومنهم الشهيد باسل الأعرج ورفاقه.

ووفقا لمصادر محلية، فقد أصيب 11 فلسطينيا بينهم محمود الأعرج، والد الشهيد باسل الأعرج بجراح، خلال فض أجهزة الأمن الفلسطينية بالقوة لوقفة احتجاجية أمام مجمع المحاكم في مدينة البيرة، رفضًا لمحاكمة الشهيد باسل وأربعة من رفاقه المعتقلين في سجون الاحتلال.

وقد تجمع العشرات من الشبان احتجاجا على قيام محاكم فلسطينية بمحاكمة نشطاء الانتفاضة.

كما اعتقلت قوات الأمن خمسة مشاركين في الوقفة التضامنية، بينهم خضر عدنان، قبل أن تقوم بالإفراج عنهم لاحقا، كما منعت الصحافيين من تغطية الوقفة وحطمت معدات بعضهم.

وأعلن والد الشهيد الأعرج عن دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام بدءًا من اليوم، حتى يتم الإفراج عن جميع المعتقلين الذين اعتقلتهم قوات الأمن الفلسطينية خلال فضّ الوقفة بالقوة.

التجمع الصحفي الفلسطيني يدين اعتداءات الأجهزة الأمنية على الصحفيين

وفي السياق أدان التجمع الصحفي الديمقراطي اعتداء الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية على الاعتصام الشعبي المُندد بمحاكمة الشهيد باسل الأعرج ورفاقه الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال التجمع الصحفي الديمقراطي في بيان صحفي " إن اعتداء الأجهزة الأمنية على الصحفيين والمُعتصمين ومحاولات فضّ الاعتصام بالقوة يجب أن يواجه برفضٍ شعبي ورسمي يقطع الطريق أمام هذا السلوك القمعي والبوليسي.

وأكد التجمع تضامنه ودعمه للزملاء الصحفيين ويرفض وبشدة الاعتداء على الزميل الصحفي جهاد بركات وطاقم قناة "فلسطين اليوم" وطاقم وكالة "وطن" الإخبارية، وطاقم قناة رؤية الفضائية.

واستنكر التجمع الصحفي الديمقراطي هذا الاعتداء وناشد المؤسسات الفلسطينية وخصّ نقابة الصحفيين بضرورة الوقوف أمام الاعتداءات المتكررة على حريات الصحافة والتعبير عن الرأي، وأكد ضرورة اسناد ودعم كل الزملاء الصحفيين في ميادين عملهم، والذين يتعرضون لحملات اعتقالات وقمع من الاحتلال الإسرائيلي والتي ليس آخرها اعتقال الاحتلال للزميل الصحفي مصعب سعيد من بلدة بيرزيت شمال رام الله صبيحة الأحد.

من جانب آخر اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، فجر الأحد، ثلاثة شبان من محافظة رام الله والبيرة، بينهم شابة وصحفي.

وذكرت وكالة "فلسطين اليوم" أن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفي مصعب سعيد عقب اقتحام منزله في بلدة بيرزيت شمال رام الله.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية سردا شمال رام الله، واعتقلت الشابة بتول الرمحي 24 عاما، بعد اقتحام منزلها.

واعتقلت قوات الاحتلال عضو مجلس طلبة بيرزيت بعد اقتحام منزله في رام الله.

وفي غضون ذلك قالت الإذاعة العامة الإسرائيلية، الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر تمديد الحصار الأمني على جميع المناطق الفلسطينية المفروض على الضفة الغربية وقطاع غزة، حتى غداً الثلاثاء حتى انتهاء "عيد المساخر" اليهودي.

ونقلت الإذاعة العبرية في بيان صادر عن جيش الاحتلال جاء فيه: "أنه سيتم تمديد الحصار 24 ساعة إضافية وذلك بناءً على توجيهات "الحكومة الإسرائيلية" ووفقاً لتقديرات الأوضاع الأمنية حتى نهاية عيد المساخر".