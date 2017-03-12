ومقدم المقترح هو صدقة فاضل، عضو مجلس الشورى. ويخشى المسؤولون في المملكة أن يطالب المهاجرون بمنحهم الجنسية السعودية، فيما يشكل الـ 5 ملايين أجنبي نحو 20% من عدد سكان المملكة الإجمالي.

وأدعى فاضل أن جزءا كبيرا من هذه "الهجرة" عبارة عن توافد أعداد كبيرة نسبيا وبأعذار شتى إلى المملكة، ليس بغرض الزيارة أو السياحة الدينية أو العمل النظامي، بل بهدف الاستيطان الدائم أو الإقامة المتواصلة، وهي غير مشروعة لأنها مخالفة للقوانيين والأنظمة السعودية والدولية أيضا.

وهذه ليست الحملة الأولى في السعودية لطرد المقيمين غير الشرعين، إذ رحلت المملكة ما بين العامين 2012 و2015 ما يقارب 243 ألف باكستاني بعضهم بسبب قضايا "إرهاب".

وجذبت المملكة بعد الطفرة النفطية، التي شهدتها البلاد في سبعينيات القرن الماضي الكثير من الأجانب، وقد كان وجودهم آنذاك ضروريا لتلبية نداءات التنمية الاقتصادية.

من جانب آخر كشفت مصادر صحفية اعتزام الحكومة السعودية تنفيذ حملة تقشف جديدة على المواطنين السعوديين لإيقاف تعثر اقتصادها المنهك بمأزقها العسكري في اليمن ودول أخرى تتمثل بفرض ضرائب جديدة ورفع الأسعار في الربع الثاني من العام 2017.

ووفقا لموقع "رأي اليوم"، فستُواصل الحكومة السعودية "الفرض والرفع" حتى العام 2020، كما أنها تتّجه حاليا إلى فرض رسوم على كل أجنبي بحسب سعودة القطاع المُستهدف بين العامين 2018 و2020، هذا بالإضافة إلى أنباء عن فرض رسوم على تحويلات الأجانب الماليّة خلال العام 2017.

وقال الموقع إنه اطلع على نسب الزيادة المُتوقّعة على الأسعار، نتيجةً لفرض الضرائب المُتوقّع، حيث وردت على النحو التالي، في الربع الثاني من العام 2017 سيتم زيادة الأسعار على المشروبات الغازية بنسبة 50 بالمائة، ومشروبات الطاقة بنسبة 100 بالمائة أيضاً كذلك في الربع الثاني من العام 2017.