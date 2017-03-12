استشهاد مدنيين إثر قصف بقنابل عنقودية لطيران العدوان في عدة مدن

دكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية، الأحد، تحصينات للجيش السعودي بجبهة نجران.

وأكد مصدر عسكري لـ"المسيرة نت" أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت وبشكل مركز ومباشر تحصينات للجيش السعودي بموقع العش بجبهة نجران وذلك في إطار تصعيد العمليات المستمر للجيش واللجان الشعبية التي تستهدف مختلف مواقع ومعسكرات وتحصينات وتجمعات الجيش السعودي في جبهات نجران وجيزان وعسير.

وكانت صاروخية الجيش اليمني واللجان الشعبية قد قصفت بصواريخ الكاتيوشا ليل السبت تجمعات لجنود وآليات جيش العدو السعودي في موقع سلاطح بجبهة نجران ما أدى إلى اندلاع حريق هائل في الموقع إثر استهدافه.

وفي غضون ذلك استشهد الأحد، مواطن إثر قنبلتين عنقوديتين ألقاهما طيران العدوان السعودي الأمريكي بمديرية عبس بمحافظة حجة.

ووفقا لمصدر محلي، فقد استشهد مواطن إثر قنبلتين عنقوديتين لطيران العدوان ألقاهما على إحدى المزارع في منطقة الجر بمديرية عبس.

وتأتي هذا الجريمة بعد ساعات من استشهاد 3 مواطنين بينهم امرأة وجرح اثنين آخرين في غارة للعدوان استهدفت سيارة تقل مواطنين في منطقة محلي بمديرية نهم التابعة لمحافظة صنعاء.

ويمعن العدوان منذ عامين في ارتكاب الجرائم بحق اليمنيين مستغلا حالة الصمت والتواطؤ الدولي المستمرة بفعل استمرار تدفق أموال النظام السعودي التي اشترى بها مواقف معظم دول العالم.

هذا وتمكن الجيش واللجان الشعبية الأحد من تفجير آلية عسكرية تابعة لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي بمحافظة الجوف.

وأفاد مصدر عسكري أن الجيش واللجان تمكنا من تدمير آلية عسكرية تابعة للمرتزقة بعد تفجيرها في منطقة صبرين بمديرية خب والشعف.

وأضاف المصدر أن طاقم الآلية لاقى مصرعه في العملية.

وفي وقت سابق الأحد سقط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة في كمين محكم للجيش واللجان استهدفهم بعبوة ناسفة في ذات المنطقة.

كما قتل 6 من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي الأحد في عمليات قنص للجيش واللجان الشعبية في مديرية ميدي بمحافظة حجة.

وبحسب مصدر عسكري، فقد قنصت وحدة القناصة 6 من مرتزقة العدوان شمال مديرية ميدي بمحاذاة جيزان.

وكان لقي عدد من مرتزقة الجيش السعودي مصرعهم وأصيب آخرون يوم الأحد في قصف مدفعي استهدف تجمعاتهم شمال صحراء ميدي.