* القضاء على عدد من المسلحين في منطقة المقابر بدير الزور * وفد برلماني من الاتحاد الأوروبي يزور سوريا

تمكن الجيش السوري وحلفاؤه الأحد من تدمير مقر وعربة للمسلحين في درعا موقعا فيهم قتلى وجرحى، فيما ارتفعت حصيلة التفجير الإجرامي في دمشق إلى 74 شهيدا.

وأفادت مصادر سورية عن تفجير عربة مفخخة قبل وصولها إلى إحدى النقاط العسكرية في حي المنشية في درعا البلد، كما تم تدمير مقر قيادة بمن فيه يعود لجبهة النصرة بحي المنشية في مدينة درعا، موقعًا قتلى وجرحى في صفوف المسلحين.

وتحدث المرصد السوري المعارض عن اشتباكات بين مسلّحي ما يسمى جيش الإسلام من جهة ومسلّحي داعش من جهة أخرى، في محيط منطقة الناصرية بالقلمون الشرقي في ريف دمشق.

من جانب آخر أفادت مصادر طبية سورية عن ارتفاع عدد ضحايا التفجير المزدوج الذي استهدف زوارا في دمشق إلى 74 شهيدا معظمهم عراقيون.

ولفت المصدر إلى أن عمليات الجيش على بؤر المجموعات الإرهابية في منطقة درعا البلد أسفرت عن مقتل عدد من أفرادها وإصابة آخرين وتدمير دشمة رشاش بحي الكرك ومخيم النازحين وشمال دوار المصري والجمرك القديم.

وأشار المصدر إلى “تدمير سيارة للإرهابيين في ضربات دقيقة على محور تحركها على طريق بصرى الحرير/ناحتة بالريف الشمالي الشرقي”.

وتتعرض الأحياء السكنية في مدينة درعا منذ أكثر من شهر لاعتداءات إرهابية عنيفة حيث تحاول التنظيمات الإرهابية الوصول إلى المنازل في حي المنشية لسرقتها ونهبها بالتوازي مع إطلاق مئات القذائف الصاروخية والهاون على الحى وعلى عموم الأحياء السكنية للضغط على الأهالي لترك منازلهم والنيل من مواقفهم الداعمة للجيش العربي السوري الذي أحبط خلال الأسابيع الماضية سلسلة هجمات إرهابية على عدد من المحاور والنقاط العسكرية في درعا البلد.

كما نفذت وحدة من الجيش السوري عملية نوعية على محاور تحرك إرهابيي تنظيم “داعش” على الأطراف الجنوبية لمدينة دير الزور.

وذكر مراسل سانا في دير الزور أن العملية أسفرت عن تدمير إحدى آليات التنظيم التكفيري مقتل وإصابة عدد من إرهابييه في سرية جنيد بمنطقة المقابر.

ودمرت وحدات من الجيش بإسناد من الطيران الحربي أمس تجمعات ومقرات وزوارق لتنظيم “داعش” في أحياء الحميدية والعرضى والموظفين والرشدية وعند دوار الحلبية وفي مدينة الميادين فى محيط قريتى الصبحة والمريعية والبغيلية بريف دير الزور.

وفي غضون ذلك استهدف إرهابيو “جبهة النصرة” قبل ظهر أمس الاحد بعشرات القذائف الصاروخية والهاون الأحياء السكنية في مدينة درعا ما تسبب بارتقاء شهيد ونشوب عدة حرائق في المنازل.

وذكرت مراسلة سانا في درعا أن المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم جبهة النصرة أطلقت أكثر من 50 قذيفة صاروخية وهاون على حيي السحاري والمطار والمشفى الوطني.

ولفتت المراسلة إلى أن الاعتداء الإرهابي تسبب بارتقاء شهيد وإصابة 3 أشخاص من بينهم امرأة ونشوب عدد من الحرائق في حيي السحاري والمطار ووقوع أضرار مادية كبيرة في البنى التحتية.

وأفادت المراسلة بأن التنظيمات الإرهابية استهدفت بالقذائف المشفى الوطني ومحيطه وذلك لمنع نقل الجرحى إلى المشفى إمعانا منها في جرائمها المتواصلة بحق الأهالي في مدينة درعا.

وتتعرض الأحياء السكنية في مدينة درعا منذ أكثر من شهر لاعتداءات إرهابية عنيفة حيث تحاول التنظيمات الإرهابية الوصول إلى المنازل في حي المنشية لسرقتها ونهبها بالتوازي مع إطلاق مئات القذائف الصاروخية والهاون على الحي وعلى عموم الأحياء السكنية للضغط على الأهالي لترك منازلهم والنيل من مواقفهم الداعمة للجيش السوري في تصديه البطولي لجميع الاعتداءات الإرهابية.

إلى ذلك قتل احد القياديين العسكريين في جماعة داعش الارهابية المدعو "عطية الله العراقي" مع عائلته إثر استهداف سيارته بغارة لـ"طيران التحالف الدولي" في قرية "كسرة الفرج" في ريف الرقة الشرقي.

يذكر أنَّ "العراقي" يعد المدرب الاول في معسكر "الأشبال" التابع لداعش.

من جانب آخر وصل وفد برلماني أوروبي للأراضي السورية في زيارة غير رسمية، ليست الأولى من نوعها ، وذلك للوقوف على واقع الأمر، ورؤيةٍ جلية عن كثب لما يحدث، بغرض تقصي الحقائق بعيداً عمّا يتم ترويجه في وسائل الإعلام بشكل بعيد عن الواقع.

والوفد عبارة عن مجموعة أشخاص من عدة بلدان أوروبية، وخلفيات سياسية وأصحاب آراء شخصية متنوعة، شكلوا جمعية فيما بينهم وهم جميعهم أعضاء برلمانيون في بلدانهم، عددهم عشرة، وهذه الجمعية حسب المتحدث باسمها السيد خفير كوسونا مسؤول الشؤون الخارجية في البرلمان الاسباني، تهدف إلى دعم السلام في سوريا.حيث أكد في تصريح صحفي له عزم هذه الجمعية على التعاون من اجل إعادة العلاقات بين البرلمان السوري والبرلمان الاوروبي وإعادة تطبيع العلاقات، لأنه يرى ان تجميد هذه العلاقات بين البرلمانين أحدث مشكلات في السابق ولم يساعد على عملية السلام بل عقدها.

وقال كوسونا خلال عرضه لنشاطات الوفد الذي قام فيها خلال زيارته سوريا وتجوله في مناطق عدة من البلاد، أنه “يجب أن نساعد كأشخاص أو كمجموعة على إعادة هذه العلاقات مرة أخرى”.

مجموعة البرلمانيين تتألف من أشخاص ينتمون لعدة أحزاب سياسية أوروبية وهي اليسار الموحد، وحزب الشعب الأوروبي، تكتل الخضر، التحالف الديموقراطي للاشتراكيين الديمقراطيين، إضافة إلى مجموعة أوروبا للحرية والعدالة، وحسب المتحدث هذه المجموعة لا تمثل بشكل رسمي للأحزاب المذكورة إنما تمثل التنوع السياسي في البرلمان الأوروبي بشكل غير رسمي.

الجدير ذكره وخلال المؤتمر الصحفي وصل خبر التفجير الإرهابي في العاصمة دمشق والذي راح ضحيته 45 شخصا وحوالي 120 جريحاً (السبت)، إلى قاعة المؤتمر الصحفي في مجلس الشعب، أثناء تحدث رئيس الوفد البرلماني الاوروبي مما اثار امتعاضه وأدان العمل الإرهابي مباشرة واصفاً إياه بالعمل الإجرامي اللاإنساني. واكد ان أوروبا عانت من الإرهاب مما جعلهم يشعرون بفظاعة الإرهاب من خلال مقاربته لأي عمل إرهابي لما شهده في بلاده بمدريد.