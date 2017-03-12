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رقم الخبر: 189685 تاريخ النشر: آذار 12, 2017 الوقت: 19:29 الاقسام: محليات  
مسؤول أممي: عازمون على تقديم الدعم للمشاريع المتعلقة باللاجئين في ايران

مسؤول أممي: عازمون على تقديم الدعم للمشاريع المتعلقة باللاجئين في ايران

أعلن ممثل المفوضية العليا للامم المتحدة في شؤون اللاجئين في ايران سيوانكا دانابالا، ان تعليم اللاجئين يوفر الارضية لتعزيز السلام والاستقرار والحد من اثارة الحروب في العالم.

واضاف دانابالا في مراسم تدشين مؤسسة أمير كبير لتعليم الرعايا الاجانب بمدينة شيراز (جنوب) إن تعليم وتدريب اللاجئين من شأنهما أن يسهما في الارتقاء بمستوى الحياة كما يحدان من تبني توجهات مثيرة للصراعات.
وتابع قائلا انه رغم الصعوبات التي تعترض جمع المساعدات من مختلف دول العالم للاجئين إلا اننا عازمون على تقديم الدعم للمشاريع المتعلقة باللاجئين في ايران وسنعلن هذا الموضوع في الامم المتحده الاسبوع القادم من خلال اعداد تقرير خاص باوضاع اللاجئين في ايران.


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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