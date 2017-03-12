أعلن رئيس شرطة مكافحة المخدرات في محافظة همدان (غرب البلاد)، العقيد هادي قزيوينة ان قوات الشرطة في المحافظة استطاعت ومن خلال 6 مراحل متتالية من توجيه ضربات قاصمة على اكبر عصابة لانتاج وتهريب المخدرات في البلاد.

واوضح العقيد قزوينة ان زعيم هذه العصابة الناشطة في انتاج وتهريب المخدرات يقوم بادارة عناصرها من بلد افغانستان.

واضاف، ان اعضاء هذه العصابة كانوا يهربون المخدرات عبر الحدود البرية والمائية الى 3 محافظات جنوبية في ايران ومنها الى 11 محافظة اخري بما فيها همدان.

واردف قائد شرطة همدان، لقد تم حتى الان كشف ومصادرة طن و872 كيلوغراما من المخدرات التي كانت بحوزة هذه العصابة المهربة فضلا عن اعتقال 23 عنصرا تابعا لها.