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|رقم الخبر: 189683
|تاريخ النشر: آذار 12, 2017
|الوقت: 19:23
|الاقسام: محليات
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مسؤول كوري: العلاقات بين طهران وسيئول تسير نحو الامام بوتيرة جيدة
قال نائب رئيس لجنة الشوون الخارجية والوحدة في كوريا الجنوبية شيم جه – كوان في اشارة الى دور الجمهورية الاسلامية الايرانية ومكانتها قال ان سيئول ترغب في تطوير علاقاتها مع ايران وان العلاقات بين البلدين تسير الى الامام بوتيرة جيدة خاصة عقب انجاز خطة العمل المشترك الشاملة( الاتفاق النووي).
واضاف شيم جه – كوان خلال لقائه نائب رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي عضو مجموعة الصداقة البرلمانية بين ايران وكوريا الجنوبية كمال دهقاني فيروزآبادي ان كوريا الجنوبية وايران تمتلكان طاقات كامنة هائلة اذ يمكن استخدامها في اطار خدمة مصالح الشعبين.
من جانبه اشار كمال دهقاني فيروز آبادي الى التاريخ الجيد للعلاقات بين ايران وكوريا الجنوبية مصرحا بان علاقات ايران وكوريا الجنوبيه هي علاقات استراتيجية مبنية على تعزيز العلاقات بين البلدين وتوطيدها.
وصرح ان مجلس الشورى الاسلامي خاصة مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية والكورية يدعم اي اجراء في اطار استخدام الطاقات الموجودة لتوطيد التعاون الودي بين الجانبين.
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