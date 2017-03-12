مسؤول كوري: العلاقات بين طهران وسيئول تسير نحو الامام بوتيرة جيدة قال نائب رئيس لجنة الشوون الخارجية والوحدة في كوريا الجنوبية شيم جه – كوان في اشارة الى دور الجمهورية الاسلامية الايرانية ومكانتها قال ان سيئول ترغب في تطوير علاقاتها مع ايران وان العلاقات بين البلدين تسير الى الامام بوتيرة جيدة خاصة عقب انجاز خطة العمل المشترك الشاملة( الاتفاق النووي).