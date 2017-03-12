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رقم الخبر: 189682 تاريخ النشر: آذار 12, 2017 الوقت: 19:19 الاقسام: محليات  
لاريجاني يترأس وفدا للمشاركة في المؤتمر العالمي لحقوق الانسان بجنيف

لاريجاني يترأس وفدا للمشاركة في المؤتمر العالمي لحقوق الانسان بجنيف

أعلن رئيس اللجنة القضائية في البرلمان الايراني، ان وفدا ايرانيا يزور جنيف للمشاركة في المؤتمر العالمي لحقوق الانسان.

وفي حديثه لمراسل وكالة انباء فارس، قال اللهيار ملكشاهي، نائب اهالي مدينة كوهدشت في مجلس الشورى الاسلامي، ان وفدا ايرانيا يزور جنيف للمشاركة في المؤتمر العالمي لحقوق الانسان.
وأضاف ملكشاهي ان امين لجنة حقوق الانسان في السلطة القضائية، محمد جواد لاريجاني، يترأس وفد الجمهورية الاسلامية الايرانية، في زيارة تستغرق 6 أيام، للمشاركة في فعاليات المؤتمر العالمي لحقوق الانسان الذي تستضيفه جنيف.
وأردف أنه باعتباره رئيسا للجنة القضائية بمجلس الشورى الاسلامي، سيمثل هذه اللجنة ضمن تشكيلة الوفد الايراني.


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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