وخلال اللقاء اشار النائب كاظم نسب الباجي الى العلاقات الوثيقة بين برلماني البلدين والزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الشورى الاسلامي على لاريجاني الى كييف، داعيا للمزيد من تطوير العلاقات البرلمانية.

واستعرض نسب الباجي طاقات ايران الاقتصادية والزراعية خاصة في محافظة خوزستان، وقال، ان هنالك الكثير من الارضيات لاستثمارات الشركات الاوكرانية في مختلف القطاعات ومنها الصناعات التحويلية في هذه المحافظة.

من جانبه اشار رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الاوكرانية الايرانية الى الماضي التاريخي والمشتركات الثقافية القائمة في العلاقات الثنائية، داعيا الى استمرار التعاون في جميع القطاعات.

ونوه كازاجنكو الى نتائج الاجتماع السادس للجنة التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، واعتبر العلاقات الجيدة الراهنة من العوامل المؤثرة في استمرار العلاقات التجارية والاقتصادية، داعيا الى استفادة الطرفين من هذه الامكانيات للمزيد من التعاون.

واعتبر المسؤول البرلماني الاوكراني قطاعات الطاقة والزراعة والنقل من ضمن المجالات الاساسية لتطوير العلاقات بين البلدين.

يذكر انه في ختام الاجتماع السادس للجنة التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين تم التوقيع على وثيقة مذكرة تفاهم لتطوير التعاون الثنائي، بحضور وزير الجهاد الزراعي الايراني محمود حجتي ووزير الطاقة الاوكراني ايغور ناساليك.

وتتضمن هذه الوثيقة التعاون في المجالات الزراعية والاستثمارية والمالية والتجارية وصناعة الصلب والمكائن والجيولوجيا والشؤون المصرفية والنفط والغاز والبتروكيمياويات والنقل والسياحة والصحة والرياضة والشباب والاتصالات وخدمات الاستشارة الهندسية.



