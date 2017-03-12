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رقم الخبر: 189681 تاريخ النشر: آذار 12, 2017 الوقت: 19:14 الاقسام: محليات  
إيران وأوكرانيا تعززان العلاقات البرلمانية المشتركة
خلال لقاء كاظم نسب و كازاجنكو

إيران وأوكرانيا تعززان العلاقات البرلمانية المشتركة

بحث عضو اللجنة الزراعية في مجلس الشورى الاسلامي الايراني كاظم نسب الباجي مع رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الاوكرانية الايرانية ليونيد كازاجنكو، العلاقات بين البلدين ومن ضمنها البرلمانية والتعاون بين نواب البلدين.

وخلال اللقاء اشار النائب كاظم نسب الباجي الى العلاقات الوثيقة بين برلماني البلدين والزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الشورى الاسلامي على لاريجاني الى كييف، داعيا للمزيد من تطوير العلاقات البرلمانية.
واستعرض نسب الباجي طاقات ايران الاقتصادية والزراعية خاصة في محافظة خوزستان، وقال، ان هنالك الكثير من الارضيات لاستثمارات الشركات الاوكرانية في مختلف القطاعات ومنها الصناعات التحويلية في هذه المحافظة.
من جانبه اشار رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الاوكرانية الايرانية الى الماضي التاريخي والمشتركات الثقافية القائمة في العلاقات الثنائية، داعيا الى استمرار التعاون في جميع القطاعات.
ونوه كازاجنكو الى نتائج الاجتماع السادس للجنة التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، واعتبر العلاقات الجيدة الراهنة من العوامل المؤثرة في استمرار العلاقات التجارية والاقتصادية، داعيا الى استفادة الطرفين من هذه الامكانيات للمزيد من التعاون.
واعتبر المسؤول البرلماني الاوكراني قطاعات الطاقة والزراعة والنقل من ضمن المجالات الاساسية لتطوير العلاقات بين البلدين.
يذكر انه في ختام الاجتماع السادس للجنة التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين تم التوقيع على وثيقة مذكرة تفاهم لتطوير التعاون الثنائي، بحضور وزير الجهاد الزراعي الايراني محمود حجتي ووزير الطاقة الاوكراني ايغور ناساليك.
وتتضمن هذه الوثيقة التعاون في المجالات الزراعية والاستثمارية والمالية والتجارية وصناعة الصلب والمكائن والجيولوجيا والشؤون المصرفية والنفط والغاز والبتروكيمياويات والنقل والسياحة والصحة والرياضة والشباب والاتصالات وخدمات الاستشارة الهندسية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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