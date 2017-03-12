مجلس صيانة الدستور في ايران يبلغ إشكالياته على لائحة الموازنة العامة قال عضو الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى الاسلامي الايراني، النائب اكبر رنجبرزاده، ان اشكاليات مجلس صيانة الدستور على لائحة الموازنة العامة للبلاد للعام الايراني القادم (1396 يبدأ في 21 آذار/مارس) قد تم ابلاغها لمجلس الشورى الاسلامي.