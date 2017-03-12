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رقم الخبر: 189680 تاريخ النشر: آذار 12, 2017 الوقت: 19:09 الاقسام: محليات  
مجلس صيانة الدستور في ايران يبلغ إشكالياته على لائحة الموازنة العامة

مجلس صيانة الدستور في ايران يبلغ إشكالياته على لائحة الموازنة العامة

قال عضو الهيئة الرئاسية لمجلس الشورى الاسلامي الايراني، النائب اكبر رنجبرزاده، ان اشكاليات مجلس صيانة الدستور على لائحة الموازنة العامة للبلاد للعام الايراني القادم (1396 يبدأ في 21 آذار/مارس) قد تم ابلاغها لمجلس الشورى الاسلامي.

واضاف اكبر رنجبر زاده النائب عن اهالي اسد آباد/ غرب ايران/ في تصريح لفارس يوم الاحد، ان لجنة الموائمة ستجتمع الاثنين الساعة 10 صباحا.
وتابع: ان اجتماع لجنة الموائمة اليوم سيخصص لدراسة هذه الاشكاليات والعمل على رفعها.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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