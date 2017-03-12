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رقم الخبر: 189679 تاريخ النشر: آذار 12, 2017 الوقت: 19:00 الاقسام: محليات  
مساعدة رئيس الجمهورية تعلن عن ارتفاع معدلات مشاركة المرأة في المجالات المختلفة

مساعدة رئيس الجمهورية تعلن عن ارتفاع معدلات مشاركة المرأة في المجالات المختلفة

قالت مساعدة رئيس الجمهورية لشؤون المرأة والأسرة شهيندخت مولاوردي إنه رغم الإرتفاع الملحوظ في معدلات النساء المتعلمات في البلاد إلا أن حجم مشاركة المرأة منخفض مؤكدة ضرورة مشاركة المرأة في المجالات المختلفة وخاصة في المجال السياسي.

وخلال تفقدها لمعرض الصور الفوتوغرافية الخاص بالمرأة في العاصمة طهران قالت مولاوردي إن نسبة المرأة العاملة في القطاع الحكومي انخفضت خلال العام 1995 من 39 بالمائة الى 27.2 بالمائة مشيرة الى أن نمو معدل النساء المتعلمات يتطلب مشاركة أكثر فاعلية لهن في البلاد.
وقالت: إن 10 بالمائة من مجلس الوزراء تحتله المرأة فيما شهدت الدورة العاشرة من مجلس الشورى الإسلامي ارتفاعاً ملحوظاً في عدد النائبات حيث بلغ ضعف عددهن في الدورات السابقة.
وأشارت الى ان عدد الفتيات العاملات في قطاع التعليم العالي تضاعفن 14 مرة بعد الثورة الإسلامية فيما احتللن 60 بالمائة من وظائف القطاع الطبي.
كما أشارت الى أن 22 بالمائة من النساء الإيرانيات العاملات يعملن في القطاع الزراعي و25 بالمائة منهن يعملن في القطاع الصناعي.
يذكر إن معرض الصور الفوتوغرافية أقيم برعاية وكالة الأنباء الإيرانية (ارنا) وبالتعاون مع مكتب شؤون المرأة والأسرة التابع لرئاسة الجمهورية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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