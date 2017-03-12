وخلال تفقدها لمعرض الصور الفوتوغرافية الخاص بالمرأة في العاصمة طهران قالت مولاوردي إن نسبة المرأة العاملة في القطاع الحكومي انخفضت خلال العام 1995 من 39 بالمائة الى 27.2 بالمائة مشيرة الى أن نمو معدل النساء المتعلمات يتطلب مشاركة أكثر فاعلية لهن في البلاد.

وقالت: إن 10 بالمائة من مجلس الوزراء تحتله المرأة فيما شهدت الدورة العاشرة من مجلس الشورى الإسلامي ارتفاعاً ملحوظاً في عدد النائبات حيث بلغ ضعف عددهن في الدورات السابقة.

وأشارت الى ان عدد الفتيات العاملات في قطاع التعليم العالي تضاعفن 14 مرة بعد الثورة الإسلامية فيما احتللن 60 بالمائة من وظائف القطاع الطبي.

كما أشارت الى أن 22 بالمائة من النساء الإيرانيات العاملات يعملن في القطاع الزراعي و25 بالمائة منهن يعملن في القطاع الصناعي.

يذكر إن معرض الصور الفوتوغرافية أقيم برعاية وكالة الأنباء الإيرانية (ارنا) وبالتعاون مع مكتب شؤون المرأة والأسرة التابع لرئاسة الجمهورية.



