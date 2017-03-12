وفي مقابلة اجرتها معه قناة "اللؤلؤة" التلفزيونية ستبث لاحقا، وصف امير عبداللهيان محاولة نظام البحرين محاكمة المرجع الديني آية الله الشيخ عيسى قاسم اجراء غير حكيم، وقال، يجب أن تعرف الحكومة البحرينية أنها لا يمكنها أن تتحمل تبعات هذا الاجراء غير الحكيم.

ودعا امير عبداللهيان العقلاء في البحرين لحث الحكومة البحرينية لوقف التعدي على المرجع الديني في البحرين والمنطقة آية الله الشيخ عيسى قاسم. وأضاف أن الحكومة البحرينية تواجه ما هو أكثر من تحد، بل تواجه أزمة حقيقية.

وأشار إلى أن اعتقال الشيخ على سلمان يبرهن أن هذه الأزمة عميقة في البحرين، وأضاف أن السعي لمحاكمة الشيخ عيسى قاسم يؤكد على تورط البحرين في أزمة عميقة.