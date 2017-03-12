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رقم الخبر: 189678 تاريخ النشر: آذار 12, 2017 الوقت: 18:55 الاقسام: محليات  
عبداللهيان: حكومة البحرين غير قادرة على تحمل تبعات إستهداف الشيخ قاسم

عبداللهيان: حكومة البحرين غير قادرة على تحمل تبعات إستهداف الشيخ قاسم

اكد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني حسين امير عبداللهيان بأن النظام البحريني غير قادر على تحمل تبعات استهداف المرجع الديني آية الله عيسى قاسم.

وفي مقابلة اجرتها معه قناة "اللؤلؤة" التلفزيونية ستبث لاحقا، وصف امير عبداللهيان محاولة نظام البحرين محاكمة المرجع الديني آية الله الشيخ عيسى قاسم اجراء غير حكيم، وقال، يجب أن تعرف الحكومة البحرينية أنها لا يمكنها أن تتحمل تبعات هذا الاجراء غير الحكيم.
ودعا امير عبداللهيان العقلاء في البحرين لحث الحكومة البحرينية لوقف التعدي على المرجع الديني في البحرين والمنطقة آية الله الشيخ عيسى قاسم. وأضاف أن الحكومة البحرينية تواجه ما هو أكثر من تحد، بل تواجه أزمة حقيقية.
وأشار إلى أن اعتقال الشيخ على سلمان يبرهن أن هذه الأزمة عميقة في البحرين، وأضاف أن السعي لمحاكمة الشيخ عيسى قاسم يؤكد على تورط البحرين في أزمة عميقة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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