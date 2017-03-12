ويتوقع اجراء زيارة الرئيس روحاني لموسكو، أواخر شهر آذار/ مارس الحالي، وهو اللقاء التاسع للرئيسين الايراني والروسي منذ تولي حكومة الرئيس روحاني مهامها في 2013.

واجتمع الرئيسان روحاني وبوتين، ست مرات على هامش المؤتمرات الدولية خارج البلدين، بما فيها اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، كما التقيا في طهران ومدينة اوفا عاصمة جمهورية باشقيرستان الروسية.

وتسارعت وتيرة العلاقات الاقتصادية بين البلدين بسرعة كبيرة منذ مجيء حكومة الرئيس روحاني، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري من مليار دولار في 2012 الى أكثر من خمس مليارات دولار في 2016، رغم ان هذا الرقم لازال ضئيلا نظرا للقدرات الواسعة في ايران وروسيا .

وفيما يتعلق بهذا الموضوع، أعلن السفير الايراني في روسيا مهدي سنائي، عن توقيع وثائق مهمة جدا في مجال التسهيلات الجمركية والحد من الازدواج الضريبي وتسهيل إصدار التأشيرات ودعم المستثمرين بين البلدين وذلك للاسراع بتطوير التعاون بين البلدين.

زيارة واعظي رئيس الجانب الايراني في اللجنة المشتركة للتعاون والوفد المرافق له الى موسكو والتي تبدأ يوم الاثنين وتستمر يومين، تأتي في اطار تطوير العلاقات الثنائية بمافيها السياسية والاقتصادية.

ومن البرامج المتوقعة لزيارة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الى موسكو، لقاء وزير الاتصالات ووسائل الاعلام الروسي نيكولاي نيكيفروف ووزير الطاقة رئيس الجانب الروسي في اللجنة المشتركة للتعاون الكساندر نوفاك، وكذلك النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي ايغور شوالوف.

كما سيبحث واعظي مع المسؤولين الروس، حول خارطة الطريق للعلاقات والقرارات التي خرج عنها اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون والذي عقد في كانون الاول/ ديسمبر 2016 في طهران بحضور ثلاثة وزراء من ايران وروسيا، ووفدين من روسيا يضم 590 مسؤولا حكوميا ومن الشركات الخاصة لتقييم والاتفاق على استثمار مليارات الدولارات لمشاريع التعاون .

وفي اطار زيارة الرئيس الايراني الى روسيا، وفضلا عن محادثاته مع بوتين، سيتم التوقيع على أكثر من خمس وثائق منها الغاء نظام تأشيرة الدخول للرحلات السياحية التي تضم مابين 5 الى 50 سائحا.

كما ستتناول محادثات موسكو، استمرار وتطوير التعاون في مجال الاتصالات والتقنية وفي المجالات الدفاعية والدبلوماسية والقضايا الاقليمية سيما حول سوريا، وذلك لتوسيع العلاقات بين ايران وروسيا.

من جهة اخرى، ايران وروسيا حققتا نجاحات كبرى خلال العام الجاري في ظل التناغم الدائم فيما بينهما، ومن احدثها المصادقة على ايجاد منطقة حرة للتجارة المشتركة بين ايران والاتحاد الاوراسيوي الاقتصادي والذي يضم روسيا وارمينيا وكازاخستان وبيلاروسيا وقرغيزيا وذلك خلال اجتماع رؤساء وزراء هذه الدول الاسبوع الماضي.







