أشار وكيل وزارة الخارجية، مرتضى سرمدي، خلال لقائه، الاحد، بدر بن حمد البوسعيدي، أمين عام وزارة الخارجية في سلطنة عمان، الى الزيارة التي قام بها مؤخراً الرئيس روحاني الى سلطنة عمان، وقال: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية جادة في ترسيخ العلاقات مع عمان، وان الارادة السياسية المناسبة متوفرة لتطوير العلاقات مع سلطنة عمان.

وتبادل البوسعيدي وسرمدي في اللقاء، وجهات النظر حول تطوير العلاقات الثنائية بما فيها التعاون الاقتصادي وسيما المصرفي.

بدوره أشار بدر بن حمد البوسعيدي الى العلاقات الطيبة جدا بين البلدين وقال: إن العلاقات بين ايران وسلطنة عمان تعد نموذجا يحتذى به في المنطقة، وسلطنة عمان لديها الارادة والاهتمام الجاد لتنمية العلاقات الثنائية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

ولفت البوسعيدي الى ان العلاقات الطيبة بين ايران وعمان، تسهم في دعم وترسيخ الإستقرار والأمن في المنطقة وتعتبر نموذجا يحتذي به من قبل باقي دول المنطقة.

ووفقاً لحساب المتحدث باسم الخارجية الايرانية على التيلغرام، فان رئيس البنك المركزي العماني والذي كان حاضرا في اللقاء، قدم تقريرا عن آخر مستجدات التعاون المصرفي بين البلدين، وقال: إن التعاون بين المصرفين المركزيين الايراني والعماني، يتقدم وفقا للبرنامج وبشكل جيد.

في سياق متصل وصف مساعد وزير الثقافة والارشاد الاسلامي، حسين انتظامي، خلال لقائه وفداً إعلاميا عمانياً، أمس، وصف زيارة الوفود الاعلامية الخارجية لايران، بالخطوة القيمة، وقال: إن الحكومة الايرانية تؤكد على تعزيز الدبلوماسية الاعلامية لما لها من دور في المزيد من المعرفة والارتباط بين الشعوب وتسهم في تطوير العلاقات.

واشار الى المحاولات الرامية الى التخويف من ايران (ايرانوفوبيا) واصفا دور وسائل الاعلام سيما وسائل الاعلام في الدول الاسلامية بالمهم جدا في تبيين الحقائق في ايران، وقال: إن الصحفيين ووسائل الاعلام يضطلعون بدور حيوي في اظهار الحقائق الموجودة في ايران وتوضيحها في المنطقة والعالم.

وتطرق مساعد وزير الارشاد الى العلاقات العريقة والإيجابية بين مسقط وطهران، ودور عمان في المعادلات الإقليمية والملف النووي، ورحب بتبادل الزيارات بين الإعلامين الايرانيين والعمانيين لدورها في تعزيز العلاقات.

بدوره رحب اعضاء الوفد الاعلامي العماني بتعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين سيما في المجالات الثقافية ودعم العلاقات الاعلامية بين البلدين، واشار الى الافادة من الخبرات الاعلامية على الاصعدة الاقليمية والدولية وتأسيس مكتب تمثيل للتلفزيون العماني كما أعلن الوفد العماني عن ارتياحه لنجاحات الجمهورية الاسلامية الايرانية على جميع الاصعدة الاقليمية والدولية.

وضم الوفد الاعلامي العماني قيس بن ابراهيم بن عبدالله، رئيس تحرير في وكالة الانباء العمانية وخالد بن حمد بن سيف، رئيس تحرير في صحيفة عمان وعبدالله بن سالم بن خنفور رئيس تحرير صحيفة (عمان أبزرفر)، مع مصورين ومهندسي صوت في الإذاعة والتلفزيون العماني ومصور في وكالة الأنباء العمانية.





