أكد المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني، أن بلاده بحاجة لتوريد الغاز من ايران وتعمل على معالجة هذا الموضوع.

وأوضح طارق فاطمي، في حديث لمراسل وكالة أنباء فارس في اسلام آباد، ان زيارات المسؤولين الايرانيين سيما الرئيس روحاني الى باكستان مؤخراً، أفضت الى تعزيز العلاقات الثنائية. وأضاف: ان الرئيس روحاني زار باكستان للمرة الثانية، وآخرها للمشاركة في قمة منظمة التعاون الاقتصادي والاقليمي (إكو)، الأمر الذي شكل دفعاً جديداً لعلاقات البلدين.

وبيّن فاطمي بأن المكتب الرئيسي لمنظمة (إكو) يقع في طهران، ولذلك فان لإيران دوراً هاماً في تحقيق أهداف المنظمة حتى بعد تولي باكستان الرئاسة الدورية. وأكد بأن باكستان تستهدف رفع الحجم التجاري مع دول آسيا الوسطى وأنه لا يوجد دولة مثل ايران بإمكانها المساعدة بهذا الشأن. وأضاف: ان قارة آسيا وسيما منطقة آسيا الوسطى تستحوذ على أهمية كبرى في مستقبل السوق الاقتصادية العالمية، ما يستدعي تعاوناً ايرانياً-باكستانياً باتجاه التنمية التجارية بهذه المنطقة.

من جهة أخرى، أكد المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني حاجة بلاده للغاز الايراني لرفد قطاعها الصناعي وأن اسلام آباد تستهدف معالجة مشاكل هذا الملف. وبيّن بأن نقص الغاز يهدد الصناعة الباكستانية بالانهيار، ولذلك فاننا نستهدف توريد الطاقة من جميع الدول المجاورة سيما ايران. ولفت الى أنه وبالرغم من أن حجم تجارة باكستان مع ايران سجل نمواً بنسبة 35 بالمئة، غير أن هذا الحجم يعتبر متواضعاً مقارنة مع إمكانيات البلدين، ولانعاش الحجم التجاري البيني يتطلب تعزيز التعاون وتوفير التسهيلات اللازمة للتجار.

وأعرب فاطمي عن تفاؤله حيال مستقبل العلاقات الايرانية-الباكستانية وأن يتبنى الجانبان إجراءات تفضي لتقارب الحكومتين والشعبين أيضاً.