أعلن سفير فنلندا لدى طهران، هاري كراينان، عن تشكيل مجموعة عمل مكونة من مدراء وخبراء في المصرف المركزي الإيراني والفنلندي، وذلك لإزالة العوائق المصرفية بين البلدين.

وخلال مقابلة مع وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا) يوم السبت، قال كراينان: ان مجموعة العمل هذه تمكنت من حل الكثير من المشاكل التي تعيق تبادل العملات الصعبة بين المصارف. وأشار إلى أن مجموعة العمل تعمل على إزالة المشاكل المصرفية بين المصارف الإيرانية والفنلندية، معرباً عن أمله بإزاحة جميع العوائق المصرفية في المستقبل القريب.

ولفت كراينان إلى أن الإتفاق النووي أسهم في تعزيز العلاقات بين إيران وفنلندا، مشيراً إلى أن زيارة الرئيس الفنلندي ووزير الخارجية وعدد من الوزراء الفنلنديين إلى إيران وكذلك زيارة وزير الخارجية الإيراني وعدد من المسؤولين الإيرانيين إلى فنلندا شكلت أهم الأحداث السياسية التي وقعت بعد الإتفاق النووي. وأشار إلى أن العديد من الشركات الفنلندية الكبيرة وخاصة تلك التي تعمل في مجال إنتاج المواد الخام والتقنية تعمل حالياً مع إيران.

وقال: إن لدينا خبرات كبيرة في مجال الغابات ومعالجة مياه الصرف الصحي وإن بإمكاننا أن نتعاون مع محافظة مازندران (شمال) في هذا المجال، كما إن هذه المحافظة لديها محاصيل زراعية جيدة في مجال طب الأعشاب وغيرها من المحاصيل الأخرى.