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رقم الخبر: 189672 تاريخ النشر: آذار 12, 2017 الوقت: 17:48 الاقسام: اقتصاد  
أرمينيا تؤسس مركزاً لتصدير المنتجات "الحلال" إلى إيران
ومركزاً لدعم الصادرات

أرمينيا تؤسس مركزاً لتصدير المنتجات "الحلال" إلى إيران

أعلن رئيس وزراء أرمينيا، كارل كارابتيان، عن تأسيس شركة تجارية متخصصة في تصدير المنتجات الغذائية (الحلال) الى الجمهورية الاسلامية الايرانية.

ونقل موقع (لراغير) الإخباري الأرميني، عن كارابتيان، قوله: ان الحكومة الأرمينية وضعت برنامجاً إستثمارياً لهذا الغرض. وأضاف: ان محافظة (سيونيك) التي تنشط في مجالات عديدة بما فيها التنقيب عن المعادن وتربية المواشي والتنمية الزراعية، رصدت للتعامل في هذا الإطار مع ايران، موضحاً ان حصة هذه المحافظة الأرمينية للعام الحالي في هذا المجال تبلغ 55 مليون دولار.

في سياق آخر، أعلن مساعد وزير التنمية الإقتصادية والإستثمارات في أرمينيا، إميل تاراسيان، إن أرمينيا وإيران تؤسسان مركزاً لدعم الصادرات، وذلك لتسهيل عملية التصدير بين البلدين.

وفي تصريح له يوم السبت، قال تاراسيان: انه سيقوم المركز بتقديم الوثائق المطلوبة والمتطلبات الصحية والفنية وغيرها من المعلومات الضرورية لعملية تصدير السلع إلى إيران. وأشار إلى أن هناك مفاوضات جارية بهذا الخصوص مع الجانب الإيراني. ولفت إلى أنه ووفقاً للبرامج المعدة سلفاً، فستنطلق الإثنين ورش عمل خاصة بالشركات الراغبة بتصدير السلع إلى إيران، وكذلك سيتم تقديم الخدمات الإستشارية للشركات السياحية، وذلك من قبل وزارة التنمية الإقتصادية والإستثمار الأرمينية.

 
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