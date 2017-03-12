وصف وزير البنى التحتية الأوكراني، الطرق في ايران بأنها جيدة، مبدياً رغبة بلاده في مساهمة ايران في تنفيذ مشاريع الطرق فيها.

جاء ذلك خلال لقائه في كييف، السبت الماضي، وزير الجهاد الزراعي الايراني محمود حجتي بحضور السفير الايراني محمد بهشتي منفرد، حيث بحث الجانبان مجالات التعاون خاصة في قطاعات النقل السككي والبحري والجوي.

وأكد وزير البنى التحتية الأوكراني أهمية نتائج الاجتماع السادس للجنة التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين في كييف، وقال: لقد شهدنا خلال العام الأخير نمو وتطوير التعاون في مختلف المجالات، حيث يعتبر المسؤولون الأوكرانيون هذه المسيرة بأنها مثمرة للغاية.

وقال أومليان بأنه خلال زيارته الى ايران رأى الطرق فيها بأنها تحظى بالمعايير اللازمة، و(في ضوء نجاح ايران في هذا المجال، فان أوكرانيا على استعداد لدعوة الشركات الايرانية الناشطة في هذا القطاع).

من جانبه، شرح وزير الجهاد الزراعي رئيس الجانب الايراني في لجنة التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، مشاريع وبرامج الجمهورية الاسلامية الايرانية في قطاع النقل ومن ضمنه خط سكك الحديد قيد الإنشاء من رشت إلى آستارا (الايرانية) - آستارا (الآذربايجانية)، ومن ثم ربطه بميناء باتومي في جورجيا.

وقال حجتي: انه وبعد تنفيذ هذا المشروع سيمهد طريق التبادل التجاري خاصة صادرات المحاصيل الاستراتيجية مثل الذرة والقمح والشعير وغيرها من أوكرانيا. كما رحب وزير الجهاد الزراعي الايراني بمقترح الجانب الأوكراني لمشاركة ايران في تنفيذ مشاريع إنشاء الطرق، وأكد بأن المتابعة اللازمة ستجري في هذا المجال.

إلى ذلك، دعا رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الايرانية-الأوكرانية، في إشارة الى نتائج الاجتماع السادس للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين البلدين، دعا الى تطوير التعاون الثنائي الشامل.

ووصف ليونيد كازاتشنكو، خلال لقائه وزير جهاد الزراعة الايراني محمود حجتي، نتائج المباحثات مع الطرف الايراني في هذا الاجتماع الذي عقد في كييف بالقيمة، معرباً عن أمله بأن تسهم هذه النتائج في تعزيز العلاقات بين ايران وأوكرانيا أكثر من ذي قبل.

من جانبه، أشار الوزير حجتي، خلال اللقاء، الى المستوى الجيد للعلاقات السياسية بين ايران وأوكرانيا، داعياً الى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

يذكر أنه في ختام الاجتماع السادس للجنة التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين الجمعة الماضية في كييف تم التوقيع على وثيقة مذكرة تفاهم لتطوير التعاون الثنائي. وتتضمن هذه الوثيقة التعاون في المجالات الزراعية والاستثمارية والمالية والتجارية وصناعة الصلب والمكائن والجيولوجيا والشؤون المصرفية والنفط والغاز والبتروكيماويات والنقل والسياحة والصحة والرياضة والشباب والاتصالات وخدمات الاستشارة الهندسية.