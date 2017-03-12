  • الأحد ١٣ جمادی الثانیة ١٤٣٨
  • الأحد , مارس 12, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 189670 تاريخ النشر: آذار 12, 2017 الوقت: 17:47 الاقسام: اقتصاد  
وزير الطاقة: إنتاج 95% مما تحتاجه صناعتا الماء والكهرباء محلياً
تدشين مشروع تطوير محطة رياح شمال غرب البلاد

وزير الطاقة: إنتاج 95% مما تحتاجه صناعتا الماء والكهرباء محلياً

قال وزير الطاقة حميد جيت جيان: ان الحكومة الحالية تولي أهمية خاصة للإنتاج الداخلي وتحقيق الاقتصاد المقاوم ويتم إنتاج 95% مما تحتاجه صناعتا الماء والكهرباء محلياً.

وصرح جيت جيان اليوم الأحد، خلال تفقده لمصنع بساوجبلاغ (غرب طهران)، ان صناعتي الماء والكهرباء كانتا مصممتين لتلبية حاجات البلاد عبر الطاقات الداخلية، ولهذا تولي وزارة الطاقة أهمية خاصة لتطبيق سياسة الاقتصاد المقاوم .وأشار جيت جيان إلى ضرورة التواصل مع دول العالم والتعامل معها، قائلاً: من الضروري الاستفادة من تكنولوجيا الآخرين وإبداعاتهم وعلينا تشجيع الإستثمارات الأجنبية.

هذا وبحضور وزير الطاقة تم تدشين مشروع تطوير محطة رياح لتوليد الكهرباء، في منطقة كهك بمحافظة قزوين (شمال غرب البلاد) أمس الأحد.

وبافتتاح المشروع، سترتقي الطاقة الإنتاجية للمحطة من 20 إلى 55 ميغاواطاً، ومن المستهدف بلوغها 100 ميغاواط عبر افتتاح مشاريع تطويرية أخرى. وبلغت إجمالي الاستثمارات في مشروع تطوير محطة الرياح في كهك، 3 تريليون ريال (الدولار=32 الف ريال).

وتضم المحطة 22 طوربيناً، بحيث تشغل حالياً 10 طوربينات وستتصل بالشبكة 12 طوربيناً مع بداية العام الايراني الجديد (يبدأ 21 مارس/ آذار2017). وقامت مجموعة (مبنا) الصناعية الايرانية بتمويل محطة الرياح إستثمارياً، ومن المستهدف تأمينها 15 بالمئة من حجم توليد الكهرباء في ايران مستقبلاً.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0666 sec