وصرح جيت جيان اليوم الأحد، خلال تفقده لمصنع بساوجبلاغ (غرب طهران)، ان صناعتي الماء والكهرباء كانتا مصممتين لتلبية حاجات البلاد عبر الطاقات الداخلية، ولهذا تولي وزارة الطاقة أهمية خاصة لتطبيق سياسة الاقتصاد المقاوم .وأشار جيت جيان إلى ضرورة التواصل مع دول العالم والتعامل معها، قائلاً: من الضروري الاستفادة من تكنولوجيا الآخرين وإبداعاتهم وعلينا تشجيع الإستثمارات الأجنبية.

هذا وبحضور وزير الطاقة تم تدشين مشروع تطوير محطة رياح لتوليد الكهرباء، في منطقة كهك بمحافظة قزوين (شمال غرب البلاد) أمس الأحد.

وبافتتاح المشروع، سترتقي الطاقة الإنتاجية للمحطة من 20 إلى 55 ميغاواطاً، ومن المستهدف بلوغها 100 ميغاواط عبر افتتاح مشاريع تطويرية أخرى. وبلغت إجمالي الاستثمارات في مشروع تطوير محطة الرياح في كهك، 3 تريليون ريال (الدولار=32 الف ريال).

وتضم المحطة 22 طوربيناً، بحيث تشغل حالياً 10 طوربينات وستتصل بالشبكة 12 طوربيناً مع بداية العام الايراني الجديد (يبدأ 21 مارس/ آذار2017). وقامت مجموعة (مبنا) الصناعية الايرانية بتمويل محطة الرياح إستثمارياً، ومن المستهدف تأمينها 15 بالمئة من حجم توليد الكهرباء في ايران مستقبلاً.