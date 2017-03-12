أدانت وزارة الخارجية الايرانية على لسان ناطقها الرسمي بهرام قاسمي، وبشدة، الجريمة الارهابية المروعة والمشينة التي وقعت في العاصمة السورية دمشق، فجر السبت.

واكد المتحدث باسم الخارجية، ان الإغتيالات العشوائية والقتل وإراقة دماء الأبرياء بمن فيهم النساء والاطفال تشكل آخر وسيلة لدى الارهابيين الخبثاء الذين ازدادوا وحشية إثر الهزائم المشينة المتتالية التي تكبدوها في مختلف الساحات.

وتابع: إن الارهابيين وداعميهم في السر والعلن باتوا يدركون جيدا بأنهم مقبلون على مزيد من الهزائم والإنهيار الشامل قطعا؛ وعليه فإنهم يحاولون مستميتين عبر إفتعال هذه المجازر للإخلال بعملية السلام والمفاوضات واستمرار وقف النار وإرساء الاستقرار في سوريا.

هذا واسفر انفجار قنبلتين وقع السبت في القسم القديم من العاصمة السورية دمشق، عن استشهاد ما لا يقل عن 74 شخصا بالاضافة الى 120 جريحا.

في سياق آخر اعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي سياسات اميركا الخاطئة وغير المدروسة بانها السبب الأساس وراء الأوضاع غير المستقرة والحافلة بالتوتر في منطقة الشرق الاوسط، مؤكدا بان لاميركا دورا كبيرا في تصعيد التوتر واثارة الحروب بالمنطقة.

وفي الرد على التصريحات المغرضة التي أدلى بها قائد القيادة الاميركية الوسطى الجنرال جوزيف فوتل، قال قاسمي: إن سياسات اميركا غير المدروسة والخاطئة هي السبب الأساس وراء الأوضاع غير المستقرة والحافلة بالتوتر في منطقة الشرق الاوسط خلال العقود الماضية والاعوام الاخيرة وان النيران المشتعلة والتوترات الراهنة بالمنطقة تعود كذلك لسلوك وسياسات المسؤولين الاميركيين الخاطئة والتدخلية؛ أخطاء هي ذاتها وليدة الأطماع وعدم المعرفة والإدراك الصحيح لدى حكام اميركا تجاه منطقة الشرق الاوسط الإستراتيجية والحساسة وإثر الدعم اللامحدود لكيان الاحتلال الصهيوني الغاصب للقدس.

واشار المتحدث باسم الخارجية الايرانية الى تصريحات هذا المسؤول العسكري الاميركي باتهامه ايران بقضايا السبب فيها اميركا نفسها وقال: إن تاريخ علاقات اميركا وتواجدها في هذه المنطقة التأريخية والثقافية حافل بالسلوكيات الحمقاء والمترافقة مع سوء النوايا والتي كانت المصدر الأساس لتبلور الارهاب التكفيري والتطرف؛ بحيث ان ظهور الجماعات الارهابية كالقاعدة وداعش وجبهة النصرة وسائر الجماعات المماثلة لها، يعد فقط جزءا بسيطا من نتائج هذه السياسات والسلوكيات التي صرح واقر بها رئيس جمهورية هذا البلد (اميركا) بصفته القائد العام للقوات المسلحة الاميركية بوضوح وصراحة تامة وفي العديد من المرات خلال الحملة الانتخابية.

واشار قاسمي الى الماضي المر لهذه الاجراءات والسياسات الخاطئة من قبل اميركا في مواجهة شعوب منطقة الخليج الفارسي خاصة الشعب الايراني المسلم خلال العقود الماضية وقال: إن الحكومة الاميركية بصفتها اكبر بائع ومصدّر للاسلحة والمعدات العسكرية المتطورة لحكومات معينة في هذه المنطقة، قد لعبت وتلعب دورا كبيرا وبارزا في تصعيد التوتر واثارة الحروب وتشديد الضغوط الامنية والاختناق السياسي في بعض دول غرب آسيا، سياسات يمكن مشاهدة ورصد نتائجها الكارثية اليوم في اجزاء مهمة من هذه المنطقة بوضوح، وبطبيعة الحال الحكم بشأنها من قبل شعوب العالم.



