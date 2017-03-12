أعلن مدير قسم التأمين في شركة النفط الوطنية عن إبحار ناقلات النفط الإيرانية في مياه الدول الأوروبية دون التوقف أو حدوث أية مشكلة.

وأكد شهرام فرحبد، في تصريحات لوكالة الطلبة للأنباء (إسنا)، ان ناقلات النفط الإيرانية تبحر نحو إسبانيا وهولندا وسائر الدول الأوروبية دون حدوث أية مشكلة وتحمل الخام الإيراني.

واستؤنفت تنقلات ناقلات النفط الإيرانية في موانئ الدول الأوروبية بعد رفع الحظر وتنفيذ الإتفاق النووي وتسوية المشاكل المتعلقة بالتأمين والشهادات الدولية للسفن الإيرانية، حيث قد أعلن المدير العام للشركة الوطنية لناقلات النفط عن رسو أول سفينة تابعة للشركة تم إيجارها من جانب شركة نفطية إسبانية عملاقة في ميناء الجيسيراس.