  • الأحد ١٣ جمادی الثانیة ١٤٣٨
  • الأحد , مارس 12, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 189667 تاريخ النشر: آذار 12, 2017 الوقت: 17:30 الاقسام: اقتصاد  
طهران وسيئول توقعان عقداً لبناء مجمع لتكرير للبتروكيماويات
بقيمة 3 مليارات يورو

طهران وسيئول توقعان عقداً لبناء مجمع لتكرير للبتروكيماويات

وقّع كل من صندوق المتعاقدين في شركة النفط الإيرانية وشركة (هيونداي) الكورية الجنوبية عقداً لبناء المرحلة الثانية من مجمع كنغان لمصفاة البتروكيماويات.

وأوضح أصغر عارفي المدير التنفيذي لشركة أهداف، أن العقد المبرم بصيغة EPCF (هندسة، توريد، بناء، تمويل) وقيمته 3 مليارات يورو، حيث سيتم تأمين 95 بالمئة من الاستثمارات عبر البنوك الكورية الجنوبية في مدة أقصاها 9 شهور. وبيّن عارفي بأن بناء المرحلة الثانية من مجمع كنغان التكريري سيبدأ فور تأمين 95 بالمئة من الاستثمارات.

من جهته، أكد سانغ روك سانغ المدير التنفيذي لشركة هيونداي الهندسية الكورية، خلال مراسم التوقيع، أن للشركة خبرة تمتد لـ40 عاماً في تنفيذ المشاريع العملاقة في تكرير الغاز والبوليمرات ولديها نجاحات في الأسواق العالمية وستتعهد بتوظيف كافة خبرتها في بناء المرحلة الثانية من مجمع كنغان بمحافظة بوشهر.

وأشار تقرير لوكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا)، الى أن المجمع يهدف إلى إنتاج مليون طن من الإثيلين سنوياً، و400 ألف طن من البولي اثيلين الثقيل، و350 ألف طن من البولي اثيلين الخفيف. وستقوم مصفاة المرحلة 12 من حقل بارس الجنوبي بتوفير مادة الإيثان للمجمع المذكور.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0665 sec