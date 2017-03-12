وقّع كل من صندوق المتعاقدين في شركة النفط الإيرانية وشركة (هيونداي) الكورية الجنوبية عقداً لبناء المرحلة الثانية من مجمع كنغان لمصفاة البتروكيماويات.

وأوضح أصغر عارفي المدير التنفيذي لشركة أهداف، أن العقد المبرم بصيغة EPCF (هندسة، توريد، بناء، تمويل) وقيمته 3 مليارات يورو، حيث سيتم تأمين 95 بالمئة من الاستثمارات عبر البنوك الكورية الجنوبية في مدة أقصاها 9 شهور. وبيّن عارفي بأن بناء المرحلة الثانية من مجمع كنغان التكريري سيبدأ فور تأمين 95 بالمئة من الاستثمارات.

من جهته، أكد سانغ روك سانغ المدير التنفيذي لشركة هيونداي الهندسية الكورية، خلال مراسم التوقيع، أن للشركة خبرة تمتد لـ40 عاماً في تنفيذ المشاريع العملاقة في تكرير الغاز والبوليمرات ولديها نجاحات في الأسواق العالمية وستتعهد بتوظيف كافة خبرتها في بناء المرحلة الثانية من مجمع كنغان بمحافظة بوشهر.

وأشار تقرير لوكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا)، الى أن المجمع يهدف إلى إنتاج مليون طن من الإثيلين سنوياً، و400 ألف طن من البولي اثيلين الثقيل، و350 ألف طن من البولي اثيلين الخفيف. وستقوم مصفاة المرحلة 12 من حقل بارس الجنوبي بتوفير مادة الإيثان للمجمع المذكور.