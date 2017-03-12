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رقم الخبر: 189666 تاريخ النشر: آذار 12, 2017 الوقت: 17:27 الاقسام: محليات  
الخارجية الايرانية تنصح المواطنين الراغبين بزيارة تركيا بتوخي الحذر

الخارجية الايرانية تنصح المواطنين الراغبين بزيارة تركيا بتوخي الحذر

نصحت وزارة الخارجية الايرانية على اعتاب عيد النوروز، المواطنين الراغبين بزيارة تركيا بتوخي الحذر.

وجاء في بيان الخارجية بهذا الصدد، انه على اعتاب عطلة عيد النوروز واعتزام بعض المواطنين السفر الى الخارج لغرض السياحة، فانها تنصح بصورة مؤكدة جميع المواطنين الراغبين بزيارة تركيا، ان كان لا بد من القيام بها، بتوخي الحذر نظرا للظروف الامنية التي شهدها هذا البلد خلال الأشهر الماضية والقلق على أمن وسلامة المواطنين الايرانيين فيه.


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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