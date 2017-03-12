وجاء في بيان الخارجية بهذا الصدد، انه على اعتاب عطلة عيد النوروز واعتزام بعض المواطنين السفر الى الخارج لغرض السياحة، فانها تنصح بصورة مؤكدة جميع المواطنين الراغبين بزيارة تركيا، ان كان لا بد من القيام بها، بتوخي الحذر نظرا للظروف الامنية التي شهدها هذا البلد خلال الأشهر الماضية والقلق على أمن وسلامة المواطنين الايرانيين فيه.





