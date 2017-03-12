أكد وزير الأمن الايراني محمود علوي بأن الوزارة ترصد أي محاولة للتشويش والاخلال بالانتخابات في الاجواء الافتراضية.

وقال علوي في تصريح له اليوم الاحد، اننا نرصد امنيا بالتاكيد انشطة من يحاول الاخلال والتشويش على الانتخابات وسنتخذ اجراءات في وقتها المناسب ورادعة تجاه انشطتهم المخلة والسلبية.

واشاد برئيس السلطة القضائية ازاء ايعازه للمراجع القضائية للتصدي لمن يحاول التشويش على الانتخابات، معربا عن امله بان يتابع جهاز القضاء هذه القضية بجدية.

واكد علوي بان مثل هذه الانشطة المخلة من شانها ان تؤدي الى خلق التوتر في المجتمع ودفع الانتخابات نحو اعراض سلبية.

واضاف، اننا وفي انتخابات العام الماضي (البرلمانية) اوعزنا لزملائنا (بوزارة الأمن) باستدعاء من يعمل على الاخلال بالانتخابات منذ المرة الاولى وان يوجهوا له التنبيه على ذلك بصورة محترمة.

وقال علوي، لقد قلنا للافراد بانه مسموح لهم التعريف بالمرشحين الذين يدعمونهم وان يبينوا الجوانب الايجابية ولكن ليس من حقهم طرح قضايا سلبية او مخلة بالاخرين.

واوضح وزير الامن، ان زملاءنا طبقوا هذا الامر في المجتمع بيقظة ورصد امني وكنا امام اجواء مفعمة بالنشاط والرغبة الشعبية لمشاركة عالية جدا ولكن لم تكن هنالك حساسية مضرة في تلك الانتخابات.

واضاف، ان الاخلال الذي يؤدي الى اثارة الحساسية في المجتمع امر مضر الا ان الدعاية الايجابية تساعد في حث الناخبين على المشاركة ولقد راينا في انتخابات العام الماضي عدم وقوع اي حادث امني واجتماعي حاد في اي مكان من البلاد ولم تحصل احتكاكات مثيرة للقلق.

واكد علوي بانه لو تحدث الافراد سواء او المرشحين او مؤيديهم عن الجوانب الايجابية وامتنعوا عن رفض الاخرين او تشويه سمعتهم فمن المؤكد اننا سنشهد انتخابات كانتخابات العام الماضي بمشاركة عالية ورغبة كبيرة ومن دون حساسية وتداعيات مخربة للتلاحم الوطني.

وحول تصريحاته الاخيرة بشان رسالة الوزارة والتي كانت لها انعكاسات في شبكات التواصل الاجتماعي قال علوي، لقد حرّفوا عباراتي الى حد ما، اذ انني قلت بان رسالة المؤسسة الامنية هي اسكات اصوات الرصاص وليست اسكات الاصوات في الحناجر.