وقال المتحدث باسم الشرطة في ولاية "بورنو" فيكتور إيسوكو- حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية يوم الأحد، أن الانتحاريتين كانتا ترتديان حزامين ناسفين تحت ملابسهما عندما أطلقت قوات الشرطة النار عليهما. وأضاف المسؤول: لم يصب أي شخص بأذى جراء عملية تفكيك الحزامين الناسفين من قبل قوات الشرطة.