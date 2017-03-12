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|رقم الخبر: 189663
|تاريخ النشر: آذار 12, 2017
|الوقت: 16:58
|الاقسام: دوليات
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مقتل انتحاريتين برصاص الشرطة في نيجيريا
أعلنت الشرطة في نيجيريا مقتل انتحاريتين برصاص قواتها، وذلك أثناء محاولتهما التسلل إلى مدينة "مايدوجوري" الواقعة شمال شرق البلاد.
وقال المتحدث باسم الشرطة في ولاية "بورنو" فيكتور إيسوكو- حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية يوم الأحد، أن الانتحاريتين كانتا ترتديان حزامين ناسفين تحت ملابسهما عندما أطلقت قوات الشرطة النار عليهما. وأضاف المسؤول: لم يصب أي شخص بأذى جراء عملية تفكيك الحزامين الناسفين من قبل قوات الشرطة.
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