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رقم الخبر: 189661 تاريخ النشر: آذار 12, 2017 الوقت: 17:00 الاقسام: دوليات  
مقتل 16 مسلحًا ينتمون لداعش شرق أفغانستان

مقتل 16 مسلحًا ينتمون لداعش شرق أفغانستان

قتل 16 مسلحًا على الأقل ينتمون إلى تنظيم "داعش" الإرهابى في سلسلة من الغارات الجوية نفذتها القوات الأمريكية في أفغانستان.

وقالت الشرطة الأفغانية- في بيان بثته وكالة أنباء خامة برس الأفغانية يوم الأحد، أن الغارات الجوية بدأت صباح السبت واستمرت حتى المساء، وأنها أودت بحياة 16 مسلحا، بينهم 7 باكستانيين.

وأضاف البيان أن الغارات الجوية بدأت حوالي الساعة 10:30 صباح السبت بالتوقيت المحلي بعدما تم استهداف المسلحين في مقاطعة نازيان بشرق البلاد، ثم أعقبتها ضربة جوية أخرى في حوالى الثالثة عصرًا.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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