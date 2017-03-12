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|رقم الخبر: 189661
|تاريخ النشر: آذار 12, 2017
|الوقت: 17:00
|الاقسام: دوليات
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مقتل 16 مسلحًا ينتمون لداعش شرق أفغانستان
قتل 16 مسلحًا على الأقل ينتمون إلى تنظيم "داعش" الإرهابى في سلسلة من الغارات الجوية نفذتها القوات الأمريكية في أفغانستان.
وقالت الشرطة الأفغانية- في بيان بثته وكالة أنباء خامة برس الأفغانية يوم الأحد، أن الغارات الجوية بدأت صباح السبت واستمرت حتى المساء، وأنها أودت بحياة 16 مسلحا، بينهم 7 باكستانيين.
وأضاف البيان أن الغارات الجوية بدأت حوالي الساعة 10:30 صباح السبت بالتوقيت المحلي بعدما تم استهداف المسلحين في مقاطعة نازيان بشرق البلاد، ثم أعقبتها ضربة جوية أخرى في حوالى الثالثة عصرًا.
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