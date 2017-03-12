قتل 16 مسلحًا على الأقل ينتمون إلى تنظيم "داعش" الإرهابى في سلسلة من الغارات الجوية نفذتها القوات الأمريكية في أفغانستان.

وقالت الشرطة الأفغانية- في بيان بثته وكالة أنباء خامة برس الأفغانية يوم الأحد، أن الغارات الجوية بدأت صباح السبت واستمرت حتى المساء، وأنها أودت بحياة 16 مسلحا، بينهم 7 باكستانيين.

وأضاف البيان أن الغارات الجوية بدأت حوالي الساعة 10:30 صباح السبت بالتوقيت المحلي بعدما تم استهداف المسلحين في مقاطعة نازيان بشرق البلاد، ثم أعقبتها ضربة جوية أخرى في حوالى الثالثة عصرًا.