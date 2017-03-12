  • الأحد ١٣ جمادی الثانیة ١٤٣٨
  • الأحد , مارس 12, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 189660 تاريخ النشر: آذار 12, 2017 الوقت: 17:01 الاقسام: دوليات  
الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا يرفض تأميم المناجم

الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا يرفض تأميم المناجم

أظهر تقرير صدر يوم الأحد أن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في جنوب أفريقيا رفض دعوات من حزب سياسي منافس لتأميم المناجم مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى تسريح ضخم للعمالة.

وتعرض الحزب الحاكم لضغوط لتعديل سياساته بعد أن خسر أصوات في انتخابات العام الماضي لصالح حزب مقاتلي الحرية الاقتصادية اليساري الذي يقترح إعادة توزيع الثروة والأراضي على الأغلبية من السود.

وقال حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في وثيقة سياسية سابقة في عام 2012 إنه لن يؤيد تأميم المناجم.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0705 sec