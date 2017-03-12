أظهر تقرير صدر يوم الأحد أن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم في جنوب أفريقيا رفض دعوات من حزب سياسي منافس لتأميم المناجم مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى تسريح ضخم للعمالة.

وتعرض الحزب الحاكم لضغوط لتعديل سياساته بعد أن خسر أصوات في انتخابات العام الماضي لصالح حزب مقاتلي الحرية الاقتصادية اليساري الذي يقترح إعادة توزيع الثروة والأراضي على الأغلبية من السود.

وقال حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في وثيقة سياسية سابقة في عام 2012 إنه لن يؤيد تأميم المناجم.