سجن رجل 10 سنوات تسلل الى البيت الأبيض قال جهاز الخدمة السرية الأمريكية: إن متسللا يحمل حقيبة على ظهره اعتقل بعد أن تسلق سورا حول البيت الأبيض ودخل ساحته في أحدث اختراق أمني لمقر إقامة الرئيس.