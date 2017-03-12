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رقم الخبر: 189659 تاريخ النشر: آذار 12, 2017 الوقت: 16:59 الاقسام: دوليات  
سجن رجل 10 سنوات تسلل الى البيت الأبيض

سجن رجل 10 سنوات تسلل الى البيت الأبيض

قال جهاز الخدمة السرية الأمريكية: إن متسللا يحمل حقيبة على ظهره اعتقل بعد أن تسلق سورا حول البيت الأبيض ودخل ساحته في أحدث اختراق أمني لمقر إقامة الرئيس.

وقالت الخدمة السرية في بيان: إن الرئيس دونالد ترامب كان داخل البيت الأبيض عندما تسلق الرجل المشتبه به السياج المطل على الطرف الجنوبي من ساحة مجمع البيت الأبيض الساعة 11:38 مساء الجمعة بالتوقيت المحلي حيث اعتقله ضباط يرتدون الزي الرسمي. وشكر ترامب جهاز الخدمة السرية في وقت سابق وأشاد باعتقاله للمتسلل.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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