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|رقم الخبر: 189659
|تاريخ النشر: آذار 12, 2017
|الوقت: 16:59
|الاقسام: دوليات
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سجن رجل 10 سنوات تسلل الى البيت الأبيض
قال جهاز الخدمة السرية الأمريكية: إن متسللا يحمل حقيبة على ظهره اعتقل بعد أن تسلق سورا حول البيت الأبيض ودخل ساحته في أحدث اختراق أمني لمقر إقامة الرئيس.
وقالت الخدمة السرية في بيان: إن الرئيس دونالد ترامب كان داخل البيت الأبيض عندما تسلق الرجل المشتبه به السياج المطل على الطرف الجنوبي من ساحة مجمع البيت الأبيض الساعة 11:38 مساء الجمعة بالتوقيت المحلي حيث اعتقله ضباط يرتدون الزي الرسمي. وشكر ترامب جهاز الخدمة السرية في وقت سابق وأشاد باعتقاله للمتسلل.
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