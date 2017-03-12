قال مسؤولو خدمات الطوارئ: إن عاصفة قوية تسببت في فيضانات وانهيارات أرضية وانقطاع في الكهرباء في نيوزيلندا يوم الأحد تاركة آلاف المنازل دون كهرباء.

وأضاف المسؤولون أن رياحا فاقت سرعتها 100 كيلومتر في الساعة أسقطت الأشجار وأعمدة الكهرباء وتسبب هطول الأمطار الغزيرة في فيضانات مفاجئة أغلقت طرقا وغمرت منازل فى أوكلاند أكبر مدينة في البلاد. ولم ترد تقارير عن مصابين.

وذكرت شركة فيكتور المشغلة لشبكة الكهرباء في البلاد أن ما يقرب من ثلاثة آلاف منزل انقطع عنها التيار الكهربائي مساء يوم الأحد، بالتوقيت المحلي.

وقال جون دراجيسيفيتش مدير إدارة الدفاع المدني ومواجهة الطوارئ في أوكلاند في بيان: نعمل بأسرع ما يمكننا للاستجابة لاحتياجات الناس والتأكد من تأمين المناطق.

وقالت خدمات الإطفاء أنها أنقذت عشرة أشخاص من مياه الفيضانات المرتفعة في أوكلاند وإن 321 ملكية غمرتها مياه الفيضان.

وضربت عواصف مناطق واسعة من الجزيرة الشمالية من نيوزيلندا على مدى الأيام الخمسة الماضية.