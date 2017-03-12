* (نتنياهو) حرّف تأريخ الايرانيين قبل الاسلام وقلب الحقائق، ويبدو انه غير ملّم بالتاريخ ولم يطالع التوراة

قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي، علي لاريجاني، بان رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو كشف بان كيانه وراء الحرب في سوريا للقضاء على المقاومة المناهضة له، لافتا الى ان نتنياهو غير ملّم بالتأريخ والتوراة لقلبه الحقائق وتحريفه تأريخ الايرانيين قبل الاسلام.

وخلال اجتماع مجلس الشورى الاسلامي، الأحد، قال لاريجاني: إن رئيس وزراء الكيان الصهيوني ادلى خلال لقائه الرئيس الروسي بتصريحات غريبة، ينبغي الإشارة الى نقطتين بشأنها.

واضاف: إن هذا الشخص (نتنياهو) حرّف تأريخ الايرانيين قبل الاسلام وقلب الحقائق، ويبدو انه غير ملّم بالتاريخ ولم يطالع التوراة، وبطبيعة الحال لا يتوقع من صهيوني شرير غير إطلاق مثل هذه الاكاذيب.

وتابع قائلاً: النقطة الأخرى هي ان رئيس وزراء الكيان الصهيوني كشف بوضوح بأن كيانه وراء الحرب في سوريا. لقد حدد شرطا للسلام في سوريا وكشف بان الحرب الجارية فيها هي حرب ضد المقاومة المناهضة للصهيونية.

وقال لاريجاني: انه اذا كان بعض قادة دول المنطقة يشككون في ان الحرب في سوريا لا تخدم مصالح المسلمين، فان القضية ينبغي ان تكون قد خرجت من الغموض بالنسبة لهم بتصريحات رئيس وزراء الكيان الصهيوني هذا وهي ان القضية الأساس لمغامرات المنطقة هي القضاء على المقاومة والدول الداعمة لها لتمهيد الطريق امام سيطرة الكيان الصهيوني الكاملة على المنطقة.

واضاف: إن مجلس الشورى الاسلامي يلفت نظر الدول الاسلامية الى التصريحات الاخيرة لرئيس وزراء الكيان الصهيوني ليدركوا حقيقة أزمات الاعوام الاخيرة بالمنطقة وان تعود بعض الدول عن المسار الخاطئ التي اتخذته وان لا تمهد الطريق لهذا الكيان التوسعي بإصطفافاتها الخاطئة.

وفي جانب آخر من تصريحاته اكد لاريجاني بان مجلس الشورى الاسلامي يعتبر مسار الاقتصاد المقاوم بانه مسار الصلاح والفلاح وانه يتوجب على الحكومة والوزراء بذل جهود مضاعفة في هذا السبيل بناء على تأكيدات قائد الثورة الاسلامية.

وقال: إن سماحة قائد الثورة الاسلامية ادلى خلال استقباله اعضاء مجلس خبراء القيادة بتصريحات مهمة حول قضايا البلاد الاساسية وبذل الجهود لتحقيق الاقتصاد المقاوم الذي يعد الركن الأساس لنمو البلاد وكذلك الاهتمام الجاد بالقضايا الثقافية.

واضاف لاريجاني: إن المجلس سيقدم تقريرا عن جهوده خلال الأشهر الماضية في هذا المجال ويتوجب على الحكومة والوزراء مضاعفة جهودهم بناء على تأكيدات سماحة قائد الثورة الاسلامية.

* ويكرّم والدة الشهيد عماد مغنية

وحضر لاريجاني، في الملتقى الدولي لتكريم أمهات وأسر شهداء المقاومة الذي أقيم في طهران، السبت، وكرّم والدة القائد الكبير في حزب الله الشهيد عماد مغنية.

يشار الى ان الملتقى حضره عدد كبير من أمهات وزوجات وابناء الشهداء من بلدان أخرى.