أفادت إذاعة آسيا الحرة الأمريكية، الأحد 12 مارس/آذار، بأن السلطات الكورية الشمالية شدّدت رقابتها على استخدام مواطنيها للهواتف المحمولة في المناطق الحدودية مع الصين.

وأوضحت الإذاعة أن هذه الخطوة تأتي بغية منع انتشار أخبار اغتيال كيم جونغ نام، الأخ غير الشقيق للزعيم كيم جونغ أون.

وأضافت الإذاعة أن السلطات الكورية الشمالية ألقت، يوم 6 مارس/آذار، محاضرة في إطار "مشروع سياسة السكان" في إحدى المناطق الحدودية مع الصين، حيث أكدت ضرورة الإبلاغ عن تبادل الصور أو النصوص مع الخارج عبر الهاتف المحمول.

وحذرت السلطات الكورية الشمالية خلال المحاضرة من أن عبور الحدود مع الصين بطريقة غير شرعية يعد خيانة للوطن.

من الجدير بالذكر أن كيم جونغ نام، الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية، اغتيل، في 14 فبراير/شباط الماضي، في مطار كوالالمبور الماليزي، وتتهم كوريا الجنوبية بيونغ يانغ بالوقوف وراء هذه الجريمة.

من جهتها قالت صحيفة "واشنطن بوست": إن ترسانة أسلحة كوريا الشمالية المتزايدة تثير قلق حلفاء أمريكا، مشيرة إلى أن المسئولين الأمريكيين لم يعودوا ينظرون إلى اختبارات الأسلحة التي تجريها بيونغ يانغ على أنها مجرد استفزازات للفت الأنظار، ويرونها دليلا على تهديد متنامي بشكل سريع، ويستعصي على الحل بشمل متزايد.

وتذهب الصحيفة إلى القول بأنه في اليوم الذي أجرت فيه كوريا الشمالية أول اختبار ذري عام 2006، بدأ مساعدو الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش يتصلون بالعواصم العالمية لطمأنة الحلفاء الذين أدهشتهم الأخبار القادمة من بيونغ يانغ. وقال المساعدون: إن الاختبار كان فاشلا في الأغلب، وفي هذا الوقت قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: إن المسار العالمي الذي يتبعونه غير مقبول، والمجتمع الدولي سيتحرك.

والآن، وبعد أكثر من عشر السنوات، تبخرت هذه الثقة. وتقول الصحيفة إنه عقب أسبوع من نجاح بيونغ يانغ في إطلاق أربعة صواريخ في بحر اليابان، لم يعد المسؤولون الأمريكيون يروون أن ما تقوم به الدولة الآسيوية مجرد استفزازات. وخلال العام الماضي، رفع التقدم التكنولوجي وفي البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية الخطر بشكل كبير في المواجهة المستمرة منذ سنوات بينها وبين الولايات المتحدة، وفقا لما يقول مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون وخبراء كوريون.

فالترسانة المتنامية لبيونغ يانغ قد أثارت قلق حلفاء رئيسيين لأمريكا، وعرقلت جهود كافة الأطراف لتطوير قدرات جديدة حول الضربة الأولى، مما يزيد المخاطر بأن خطأ بسيط يمكن أن يؤدي إلى حرب إقليمية مدمرة حسبما يقول المحللون.

وتأتي التطورات العسكرية في وقت من الاضطراب السياسي غير العادي، مع وجود إدارة جديدة في واشنطن لم يتم اختبارها بدرجة كبيرة وحكومة في كوريا الجنوبية تواجه أزمة الإقالة. ويقول المراقبون: إن مخاطر الصراع أصبحت أعلى مما كانت عليه منذ سنوات، ومن المرجح أن تزيد بدرجة أكبر مع سعي رئيس كوريا الشمالية كيم يونج أون إلى الوفاء بتعهده بإطلاق صواريخ طويلة المدى قادرة على ضرب المدن الأمريكية.