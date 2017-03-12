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رقم الخبر: 189653 تاريخ النشر: آذار 12, 2017 الوقت: 16:16 الاقسام: محليات  
إزاحة الستار عن طابع بريدي تذكاري لآية الله هاشمي رفسنجاني
وإطلاق تسمية الفقيد على أحد شوارع طهران

إزاحة الستار عن طابع بريدي تذكاري لآية الله هاشمي رفسنجاني

قال عضو اللجنة الرئاسية في المجلس البلدي بطهران محسن بيرهادي ان أحد شوارع حي سعادت آباد في شمال العاصمة أطلق عليه اسم آية الله أكبر هاشمي رفسنجاني.

أزيح الستار يوم السبت عن طابع بريدي تذكاري يحمل صورة الرئيس الفقيد لمجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران آية الله اكبر هاشمي رفسنجاني.
وأقيمت مراسم الجائزة الوطنية للجودة في حقلICT بالتزامن مع مرور 140 عاما على تأسيس وزارة الاتصالات حيث أزيح الستار عن الطابع التذكاري لآية الله هاشمي رفسنجاني بحضور عقيلته وابنائه.
وحضر المراسم ابو الحسن فيروزآبادي امين المجلس الاعلى للاجواء الافتراضية ومحمود واعظي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.
بدوره قال عضو اللجنة الرئاسية في المجلس البلدي بطهران محسن بيرهادي ان أحد شوارع حي سعادت آباد في شمال العاصمة أطلق عليه اسم آية الله أكبر هاشمي رفسنجاني.
وقال بيرهادي، في تصريح ادلى به يوم الاحد لمراسل فارس، ان اعضاء المجلس البلدي صادقوا بالاجماع على هذا القرار والذي جاء بالتنسيق مع اسرة آية الله أكبر هاشمي رفسنجاني الرئيس الفقيد لمجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران.
ويشار الى ان آية الله اكبر هاشمي رفسنجاني وافاه الأجل قبل نحو شهرين اثر عارض قلبي ألمّ به عن عمر ناهز 83 عاما.
 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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