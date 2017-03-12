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رقم الخبر: 189652 تاريخ النشر: آذار 12, 2017 الوقت: 16:13 الاقسام: محليات  
ازاحة الستار عن دبابة كرار الإيرانية المتطورة وافتتاح خط انتاجها + صور
بحضور وزير الدفاع..

ازاحة الستار عن دبابة كرار الإيرانية المتطورة وافتتاح خط انتاجها + صور

ازيح الستار يوم الاحد 12/3/2017عن الدبابة (كرار) الوطنية الايرانية المتطورة وتم افتتاح خطها الانتاجي بحضور وزير الدفاع حسين دهقان.

وتعد كرار الدبابة الوطنية الايرانية الاولى التي صممت وصنعت في منظمة الصناعات الدفاعية وافتتح خطها الانتاجي في مؤسسة بني هاشم لصناعة الدبابات والمدرعات في مدينة دورود /جنوب غرب ايران/.

وتمتاز دبابة كرار بالخفة والسرعة والمقاومة في ساحة المعارك وكثافة النيران ودقتها كما انها تستطيع ضرب الاهداف المعادية سواء كانت متحركة او ثابتة ليلا او نهارا وتحتوي على منظومة الكتروبصرية للسيطرة النارية ومنظومة ليزرية لقياس المسافات وتحوي حاسوبا باليستيا ويمكنها توجيه القذائف صوب الاهداف المعادية بدقة بالغة. 

 

 

ازاحة الستار عن دبابة كرار الإيرانية المتطورة ازاحة الستار عن دبابة كرار الإيرانية المتطورة
ازاحة الستار عن دبابة كرار الإيرانية المتطورة ازاحة الستار عن دبابة كرار الإيرانية المتطورة
ازاحة الستار عن دبابة كرار الإيرانية المتطورة ازاحة الستار عن دبابة كرار الإيرانية المتطورة
ازاحة الستار عن دبابة كرار الإيرانية المتطورة ازاحة الستار عن دبابة كرار الإيرانية المتطورة
ازاحة الستار عن دبابة كرار الإيرانية المتطورة ازاحة الستار عن دبابة كرار الإيرانية المتطورة
ازاحة الستار عن دبابة كرار الإيرانية المتطورة ازاحة الستار عن دبابة كرار الإيرانية المتطورة
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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