في تصريح ادلى به خلال مراسم ازاحة الستار عن الدبابة

اعتبر وزير الدفاع الايراني العميد حسين دهقان دبابة كرار بأنها تمثل رمزاً للإبداع الوطني ومن أكثر الدبابات تطوراً في العالم.

وقال دهقان، في تصريح ادلى به خلال مراسم ازاحة الستار عن الدبابة الايرانية المتطورة وتدشين خطها الانتاجي اليوم الاحد، ان تحديث سلاح الدبابات يعد استراتيجية اساسية لوزارة الدفاع، وان هذه الدبابة المتطورة التي ازيح الستار عنها اليوم تحوز على قابليات وقدرات هائلة تستطيع اداء دور مهم في تنفيذ هذه الاستراتيجية.

ووصف دبابة كرار بأنها رمز بارز للذكاء الرفيع والابداعية المثالية والقدرات الاستثنائية التي تتسم بها الكوادر الصناعية في وزارة الدفاع ومن المصاديق البارزة للاقتصاد المقاوم وافشال الحظر.

ولفت الى انه بالنظر الى الميزات الخاصة لهذه الدبابة فانها تعد من مجموعة الدبابات المتطورة في العالم وقادرة على سد حاجات القوات المسلحة في هذا المجال بصورة مطلوبة.

ونوه الى ان هذه الدبابة المتطورة أعدت تصاميمها في مكتب بني هاشم بدورود لوضع التصاميم التابع لمنظمة الصناعات الدفاعية وصنعت في غضون 3 أعوام.

واوضح، ان هذه الدبابة تنافس احدث الدبابات في العالم في مجالات قوة النيران ودقتها والحركة والاستمرارية والمقاومة في ساحة المعركة كما انها تضم منظومة الكتروبصرية للسيطرة النارية ومنظومة ليزرية لقياس المسافات وحاسوب باليستي ولديها قابلية التنافس مع احدث الدبابات في العالم.

وقال ان هذه الدبابة تستطيع البقاء في ساحة المعركة لفترة طويلة ومجهزة بدرع مقاوم للغاية في مواجهة مختلف انواع الاسلحة المضادة للدروع وتستطيع الإختفاء عن رصد العدو.

وقال انها تستطيع ادارة الحرب الالكترونية والمواجهة في ساحة المعارك الرقمية وان جميع منظوماتها صنعت بخبرات محلية من قبل كوادر وزارة الدفاع.

ولفت الى ان دبابة كرار تمتلك قابلية اطلاق الصواريخ والتوجيه الليزري الدقيق للغاية وامكانية الاطلاق من قبل القائد والمساعد من منظومتين متوازيتين.

ونوه الى ان هذه الدبابة لديها منظومة اوتوماتيكية لاطلاق النيران عبر قنوات قتالية في مختلف الاجواء.

ولفت الى ان دبابة كرار تمتاز بقابليات اجتياز المناطق الوعرة والانهار والحركة تحت سطح المياه وتضم منظومة للملاحة وعرضها للسائق.

ونوه الى ان هذه الدبابة تستطيع الصمود في ساحة المعركة والبقاء لفترة طويلة ومجهزة بدرع مقاوم للغاية في مواجهة مختلف انواع الاسلحة المضادة للدروع وتستطيع الاختفاء عن رصد العدو.

وقال انها تستطيع ادارة الحرب الالكترونية والمواجهة في ساحة المعارك الرقمية وان جميع منظوماتها صنعت بخبرات محلية من قبل كوادر وزارة الدفاع.

ووصف دبابة كرار بأنها رمز لاقتدار الصناعات الدفاعية الايرانية.

وتعد كرار الدبابة الوطنية الايرانية الاولى التي صممت وصنعت في منظمة الصناعات الدفاعية وافتتح خطها الانتاجي في مؤسسة بني هاشم لصناعة الدبابات والمدرعات في مدينة دورود (جنوب غرب ايران).